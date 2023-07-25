Одни препятствия: почему Евросоюз может не отдать Украине арестованные активы рф — Finance.ua

Одни препятствия: почему Евросоюз может не отдать Украине арестованные активы рф Сегодня 10:12

Одни препятствия: почему Евросоюз может не отдать Украине арестованные активы рф

В Европейском Союзе хотят передать Украине арестованные активы россии только законным путем, но именно на этом этапе возникают большие проблемы.

Руководство Европейского Союза считают, что передача арестованных активов россии на послевоенное восстановление Украины окажет негативное влияние на репутацию блока в рамках международного права. Об этом пишет издание The Economist

Отмечается, что передать арестованные средства Украине — сложная процедура, поскольку в международном праве нет четкого способа ареста активов без голосования в Совете Безопасности ООН, решения Международного суда и т. д. Проблема еще и в том, что для каждого из них нужно согласие москвы.

По данным издания, послы 27 стран-членов ЕС уверены, что столкнутся с огромными юридическими проблемами. Поэтому лидеры блока уже уведомили Еврокомиссию, что согласятся только с юридически правдоподобным предложением. К примеру, ввести налог на непредвиденные доходы для частных компаний, владеющих замороженными российскими активами.

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По словам экспертов, подобный план юридически обоснован. К примеру, частный клиринговый центр и депозитарий ценных бумаг в Бельгии Euroclear прекратили все финансовые сделки с россией после санкций. При этом такие холдинги генерируют прибыль и далее. К примеру, 720 миллионов евро доходов компания Euroclear получила только по итогам первого квартала этого года.

Эту прибыль можно было бы облагать большим налогом — по ставке, приближающейся к 100%, чтобы получить доход. Расчетная палата сохраняет что-то для компенсации расходов на управление наличными деньгами, а также для любых высших требований к капиталу, которые назначают регуляторы.

Ранее также стало известно о разногласиях между Центробанком ЕС и лидерами блока, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард уверена, что действия против санкционных активов рф могут привести к финансовому кризису в Евросоюзе, а также повлияют на ликвидность единой валюты.

Но в Еврокомиссии не согласились со словами Лагард, акцентировав внимание на том, что любой риск уже был оценен еще во время первых блокировок российских активов в феврале 2022 года, когда россия только вторглась в Украину.

Добавим также, что в США еще в конце 2022 года приняли законодательные изменения, которые открыли возможность использования замороженных средств россиян для нужд Украины.

Фокус По материалам:

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