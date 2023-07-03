ЕС рассматривает возможность налогообложения прибыли от замороженных активов рф. Средства направят на восстановление Украины — Finance.ua

ЕС рассматривает возможность налогообложения прибыли от замороженных активов рф. Средства направят на восстановление Украины Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

ЕС рассматривает возможность налогообложения прибыли от замороженных активов рф. Средства направят на восстановление Украины

Лидеры Европейского Союза поддерживают планы, предусматривающие введение налога на прибыль, полученную от активов российского центрального банка в размере свыше €200 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

ЕС будет добиваться политической поддержки «Большой семерки».

Ожидается, что активы российского центрального банка, замороженные в ЕС, принесут около €3 млрд непредвиденной прибыли.

Ранее Bloomberg сообщал, что более половины активов находятся в наличных и депозитах, в то время как «значительная сумма» остатка находится в ценных бумагах, которые будут превращены в наличные по мере их погашения в течение следующих двух-трех лет.

Многие фонды находятся в Бельгии, в расчетном гиганте Euroclear Ltd., где они заработали около €750 млн к первому кварталу этого года.

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Перспектива налогообложения и конфискации непредвиденной прибыли поднимает как юридические, так и денежные вопросы. Несколько лидеров на саммите отметили опасения, впервые высказанные Европейским центральным банком, предупредившим, что использование доходов от активов может побудить владельцев официальных резервов отвернуться от евро, по словам источников.

Сторонники плана отмечают, что больший риск стабильности был преодолен, когда активы центрального банка были заблокированы.

В рамках тех же усилий ЕС будет искать поддержки у стран «Большой семерки», даже несмотря на то, что большинство активов центрального банка, на которые распространяются санкции, находятся в Европе.

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ЕС и США уже обсудили планы, и администрация Джо Байдена была проинформирована о прогрессе. Обсуждения с США и другими странами продолжатся в ближайшие дни и недели.

Официальный представитель Великобритании заявил, что страна поддерживает план налогов ЕС и ведет переговоры с блоком об этом.

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