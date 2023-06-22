Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф — Finance.ua

Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф
В украинском правительстве готовят механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд замороженных на Западе активов рф.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.
По его словам, конфискация российских активов должна стать основным источником получения средств на восстановление Украины.
«россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов», — заявил Шмыгаль.
Он напомнил, что Совет Европы уже принял историческое решение о создании Реестра ущерба, причиненного агрессией россии против Украины.
«Это первый компонент Международного компенсационного механизма», — сказал премьер.
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Вторым источником восстановления будут средства украинского бюджета, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине. Третий источник — это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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