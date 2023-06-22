Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф — Finance.ua
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Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф

Казна и Политика
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Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф
Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф
В украинском правительстве готовят механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд замороженных на Западе активов рф.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.
По его словам, конфискация российских активов должна стать основным источником получения средств на восстановление Украины.
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«россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов», — заявил Шмыгаль.
Он напомнил, что Совет Европы уже принял историческое решение о создании Реестра ущерба, причиненного агрессией россии против Украины.
«Это первый компонент Международного компенсационного механизма», — сказал премьер.
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Вторым источником восстановления будут средства украинского бюджета, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине. Третий источник — это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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