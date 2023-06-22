Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф — Finance.ua

Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов рф

В украинском правительстве готовят механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд замороженных на Западе активов рф.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

По его словам, конфискация российских активов должна стать основным источником получения средств на восстановление Украины.

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«россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов», — заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что Совет Европы уже принял историческое решение о создании Реестра ущерба, причиненного агрессией россии против Украины.

«Это первый компонент Международного компенсационного механизма», — сказал премьер.

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Вторым источником восстановления будут средства украинского бюджета, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине. Третий источник — это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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