Конгресс США предлагает разрешить конфискацию активов Центробанка рф в пользу Украины — Finance.ua
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Конгресс США предлагает разрешить конфискацию активов Центробанка рф в пользу Украины

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Двухпартийная группа сенаторов США в четверг внесла проект Акта о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO), который значительно расширяет возможности конфискации российских активов и их передачу в пользу Украины.
Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил комитет Сената США по иностранным делам, члены которого подготовили инициативу.
Законопроект предусматривает предоставление дополнительной помощи Украине за счет активов, конфискованных у Центрального банка российской федерации, и других суверенных активов россии.
В случае принятия документ, среди прочего, предоставит президенту полномочия конфисковывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их для помощи в восстановлении Украины.
Кроме того, подсанкционные российские компании не смогут получать доходы с активов, «пока россия не выведет свои войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный неспровоцированной войной».
Также REPO предусматривает усиление координации США и союзников для аналогичной конфискации суверенных активов рф в других странах и «гарантирует, что путин, а не американские налогоплательщики, заплатит за ущерб, причиненный неспровоцированным вторжением россии в Украину».
Аналогичную инициативу подали и представители Демократической и Республиканской партий в Палате представителей США.
По материалам:
Економічна Правда
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