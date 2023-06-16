Конгресс США предлагает разрешить конфискацию активов Центробанка рф в пользу Украины — Finance.ua

Конгресс США предлагает разрешить конфискацию активов Центробанка рф в пользу Украины Сегодня 15:35

Двухпартийная группа сенаторов США в четверг внесла проект Акта о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO), который значительно расширяет возможности конфискации российских активов и их передачу в пользу Украины.

Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил комитет Сената США по иностранным делам, члены которого подготовили инициативу.

Законопроект предусматривает предоставление дополнительной помощи Украине за счет активов, конфискованных у Центрального банка российской федерации, и других суверенных активов россии.

В случае принятия документ, среди прочего, предоставит президенту полномочия конфисковывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их для помощи в восстановлении Украины.

Кроме того, подсанкционные российские компании не смогут получать доходы с активов, «пока россия не выведет свои войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный неспровоцированной войной».

Также REPO предусматривает усиление координации США и союзников для аналогичной конфискации суверенных активов рф в других странах и «гарантирует, что путин, а не американские налогоплательщики, заплатит за ущерб, причиненный неспровоцированным вторжением россии в Украину».

Аналогичную инициативу подали и представители Демократической и Республиканской партий в Палате представителей США.

Економічна Правда По материалам:

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