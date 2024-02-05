Одна на миллиард: в Англии мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку (фото) — Finance.ua

Одна на миллиард: в Англии мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку (фото) Сегодня 20:34 — Мир

Любитель-охотник за сокровищами нашел 3000-летнюю застежку для платья или плаща на участке земли в Элластоуне, графство Стаффордшир.

Об этом пишет thesun.co.uk

Джонатан опубликовал фотографию в интернете, и люди вскоре сказали, что на его руках что-то очень редкостное.

Считается, что предмет бронзового времени, который имеет всего 13 см в длину и весит 110 г, является одним из семи, найденных в Англии.

Вероятно, его приобретет музей.

Он сказал: «Это превосходит даже самые смелые мечты. Это невероятно! Мы были в машине, когда поняли, насколько она ценна. Дома мы немного исследовали и поняли, что это настоящее сокровище. Мы сидели там, не веря себе».

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