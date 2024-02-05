Одна на миллиард: в Англии мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одна на миллиард: в Англии мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку (фото)

Мир
3
Любитель-охотник за сокровищами нашел 3000-летнюю застежку для платья или плаща на участке земли в Элластоуне, графство Стаффордшир.
Об этом пишет thesun.co.uk.
Джонатан опубликовал фотографию в интернете, и люди вскоре сказали, что на его руках что-то очень редкостное.
Считается, что предмет бронзового времени, который имеет всего 13 см в длину и весит 110 г, является одним из семи, найденных в Англии.
Одна на миллиард: в Англии мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку (фото)
Вероятно, его приобретет музей.
Он сказал: «Это превосходит даже самые смелые мечты. Это невероятно! Мы были в машине, когда поняли, насколько она ценна. Дома мы немного исследовали и поняли, что это настоящее сокровище. Мы сидели там, не веря себе».

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.