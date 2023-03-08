Одна из земель в Германии продлила разрешение на использование авто с украинской регистрацией — Finance.ua
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Одна из земель в Германии продлила разрешение на использование авто с украинской регистрацией

Технологии&Авто
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На территории земли Саксония-Ангальт, расположенной на севере Германии, продлили срок использования автомобилей с украинской регистрацией. На какой срок продлили исключение, читайте далее.
Украинцам, которые въехали в Саксонию-Ангальт, теперь разрешено использовать свои транспортные средства в немецком трафике в течение двух лет с момента пересечения границы.
При этом использовать автомобили на украинской регистрации можно не дольше, чем до 1 апреля 2024 года, в зависимости от их статуса защиты в соответствии с законом о проживании без необходимости обращаться за немецкой лицензией.
Следует отметить, что согласно решению Совета ЕС, принятому летом 2022 года, украинские права признаются во всех странах Евросоюза. Вы можете пользоваться как физическим, так и цифровым удостоверением.
Что касается регистрации автомобилей, то в Германии, как и в других странах Евросоюза, есть требование регистрировать находящиеся в стране автомобили более 6 месяцев. Однако украинцы могут этого не делать — автомобилем с украинской регистрацией разрешено пользоваться до одного года. Отсчет времени начинается с первого дня въезда в страну.
После года пребывания транспортное средство следует зарегистрировать — таким образом вы получите допуск на пребывание в Германии автомобиля с иностранными номерными знаками.
При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте. Это обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
visitukraine.today
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