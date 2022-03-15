Одна из топ-юридических компаний мира Baker McKenzie уходит из рф — Finance.ua

«После 33 лет работы в стране текущие операции Baker McKenzie в россии в Москве и Санкт-Петербурге станут независимой юридической фирмой», — пишет компания.
Такой же путь выбрали представители «большой четверки» аудиторских компаний (Deloitte, KPMG, EY, PwC).
Компания отмечает, что была первой мировой юридической фирмой, зарегистрированной в России еще во времена Советского союза. В фирме работает более 260 сотрудников в рф.
«В то же время мы решительно осуждаем вторжение россии в Украину, резко контрастирующее с нашими ценностями, ценностями наших клиентов и более широкого мирового бизнес-сообщества. Мы не будем сотрудничать ни с какими физическими или юридическими лицами, которые контролируются или напрямую связаны с российским государством и/или текущим режимом в любой точке мира», — заявила компания.