Одна из топ-юридических компаний мира Baker McKenzie уходит из рф — Finance.ua
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Одна из топ-юридических компаний мира Baker McKenzie уходит из рф

Сегодня 20:41Фондовый рынок
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Baker McKenzie, одна из крупнейших юридических компаний мира из США, после 33 лет работы на российском рынке уходит из него из-за войны против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«После 33 лет работы в стране текущие операции Baker McKenzie в россии в Москве и Санкт-Петербурге станут независимой юридической фирмой», — пишет компания.
Такой же путь выбрали представители «большой четверки» аудиторских компаний (Deloitte, KPMG, EY, PwC).
Компания отмечает, что была первой мировой юридической фирмой, зарегистрированной в России еще во времена Советского союза. В фирме работает более 260 сотрудников в рф.
«В то же время мы решительно осуждаем вторжение россии в Украину, резко контрастирующее с нашими ценностями, ценностями наших клиентов и более широкого мирового бизнес-сообщества. Мы не будем сотрудничать ни с какими физическими или юридическими лицами, которые контролируются или напрямую связаны с российским государством и/или текущим режимом в любой точке мира», — заявила компания.
По материалам: Економічна Правда
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