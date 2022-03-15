Одна из топ-юридических компаний мира Baker McKenzie уходит из рф — Finance.ua

Одна из топ-юридических компаний мира Baker McKenzie уходит из рф

Сегодня 20:41 — Фондовый рынок

Baker McKenzie, одна из крупнейших юридических компаний мира из США, после 33 лет работы на российском рынке уходит из него из-за войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«После 33 лет работы в стране текущие операции Baker McKenzie в россии в Москве и Санкт-Петербурге станут независимой юридической фирмой», — пишет компания.

Такой же путь выбрали представители «большой четверки» аудиторских компаний (Deloitte, KPMG, EY, PwC).

Компания отмечает, что была первой мировой юридической фирмой, зарегистрированной в России еще во времена Советского союза. В фирме работает более 260 сотрудников в рф.

«В то же время мы решительно осуждаем вторжение россии в Украину, резко контрастирующее с нашими ценностями, ценностями наших клиентов и более широкого мирового бизнес-сообщества. Мы не будем сотрудничать ни с какими физическими или юридическими лицами, которые контролируются или напрямую связаны с российским государством и/или текущим режимом в любой точке мира», — заявила компания.

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