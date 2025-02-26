Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из россии — Finance.ua

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Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из россии

Фондовый рынок
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Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из россии
Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из россии
Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы, французская компания Vinci SA, принял решение выйти из российского рынка.
Об этом пишет российский «РБК».
Группа «Нацпроектстрой» выкупила долю Vinci SA у ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), это совместное предприятие учредили в 2007 году «Мостотрест» и Vinci SA. Ранее СЗКК выиграла тендер на строительство и эксплуатацию ключевого участка скоростной магистрали москва — санкт-петербург.
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По данным издания, в 2023 году СЗКК заработала $55,2 млн чистой прибыли, за три квартала 2024 года чистая прибыль компании составила $69,6 млн.
Vinci SA — ведущий европейский инфраструктурный холдинг с головным офисом в Нантере, пригороде Парижа. Занимается строительством и управлением по концессии авто- и железными дорогами, аэропортами, стадионами, развивает энергетические проекты, в том числе ветровые и солнечные электростанции.
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Ранее компания подвергалась критике из-за продолжения деятельности в россии во время войны в Украине. По данным Le Monde, несмотря на остановку новых инвестиций, Vinci оставалась активной на рынке рф через свои дочерние предприятия.
По материалам:
Forbes.ua
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