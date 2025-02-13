Финская Tikkurila окончательно ушла из россии — Finance.ua

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Финская Tikkurila окончательно ушла из россии

Фондовый рынок
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Финская Tikkurila окончательно ушла из россии
Финская Tikkurila окончательно ушла из россии
Финский производитель лаков и красок Tikkurila окончательно покинул российский рынок.
Об этом сообщает информагентство Ilta-Sanomat.
«Tikkurila Oyj, входящая в группу PPG, завершила свой выход из россии в конце января», — сообщил представитель PPG Эндрю Вуд.
Более подробной информации он не предоставил.
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Как пишет издание, год назад PPG заявила, что ждала разрешения на продажу от российских властей 18 месяцев.
По данным компании, российское предприятие Tikkurila не имело разрешения на производство или продажу продукции бренда Tikkurila в россии.
Напомним, в июне 2022 года финский производитель краски и лаков Tikkurila объявил, что сворачивает бизнес в россии — решили активировать варианты выхода из россии, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка.
По материалам:
Економічна Правда
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