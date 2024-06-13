Одна из европейских стран хочет ограничить помощь украинским беженцам — Finance.ua

Одна из европейских стран хочет ограничить помощь украинским беженцам
Верхняя палата парламента Швейцарии приняла решение, которым предусмотрено предоставление статуса временной защиты S только украинцам с оккупированных территорий или регионов, где ведутся активные боевые действия. Решение не окончательное, поскольку за него еще должен проголосовать Национальный Совет.
Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.
Что известно об изменениях
Защитный статус S действует для беженцев со всей Украины с марта 2022 года. Согласно ему, людей распределяют по кантонам, размещают в общинах и оказывают финансовую поддержку. Федеральный совет дважды продлевал статус защиты S. Сейчас он действует до марта 2025 года.
Члены Совета обсудили ограничение статуса защиты S для украинцев, проживающих непосредственно в зоне «более или менее интенсивных боевых действий» или на территориях, оккупированных россией. Это значит, что люди из «небоевых» регионов, которые уже проживают в Швейцарии, лишатся статуса. В Раде заявили, что общины не знают, где они еще могут разместить беженцев.
Против таких изменений выступил член парламентского Совета штатов Пьер-Ив Майяр. Он поделился своей историей, как принял беженца из Донбасса, который в 2014 году переехал в Киев, а в 2022 году был вынужден бежать в Швейцарию. В Совете он задал вопрос, как расценивать такого беженца — он из Донбасса или из Киева?
Впрочем, Совет таки принял решение за ограничение предоставления статуса беженца — 23 голоса за и 19 против. Отметим, что решение не окончательно, его еще будет принимать Нацсовет.
Какие еще изменения предусмотрены
Принятые решения также предусматривают запрет принимать лиц, которые живут в Украине, но не являются гражданами Украины. По последним федеральным данным под статус S попадает 800 человек с другой национальностью и 64,3 тыс. человек с украинским паспортом. Однако есть подозрение, что некоторые «украинцы» въезжают в страну по купленным документам.
Также в Совете обсудили вопрос, что украинские беженцы со статусом S, возвращающиеся на родину или в другую страну, повторно не смогут получить право на защиту в Швейцарии. Этого статуса человек лишится, если выедет за пределы страны более чем на две недели.
Отмечается, ограничение статуса S для украинских беженцев в Швейцарии может привести к увеличению внутренней миграции в ЕС.
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