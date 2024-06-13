Одна из европейских стран хочет ограничить помощь украинским беженцам — Finance.ua

Одна из европейских стран хочет ограничить помощь украинским беженцам Сегодня 15:34

Верхняя палата парламента Швейцарии приняла решение, которым предусмотрено предоставление статуса временной защиты S только украинцам с оккупированных территорий или регионов, где ведутся активные боевые действия. Решение не окончательное, поскольку за него еще должен проголосовать Национальный Совет.

Что известно об изменениях

Защитный статус S действует для беженцев со всей Украины с марта 2022 года. Согласно ему, людей распределяют по кантонам, размещают в общинах и оказывают финансовую поддержку. Федеральный совет дважды продлевал статус защиты S. Сейчас он действует до марта 2025 года.

Члены Совета обсудили ограничение статуса защиты S для украинцев, проживающих непосредственно в зоне «более или менее интенсивных боевых действий» или на территориях, оккупированных россией. Это значит, что люди из «небоевых» регионов, которые уже проживают в Швейцарии, лишатся статуса. В Раде заявили, что общины не знают, где они еще могут разместить беженцев.

Против таких изменений выступил член парламентского Совета штатов Пьер-Ив Майяр. Он поделился своей историей, как принял беженца из Донбасса, который в 2014 году переехал в Киев, а в 2022 году был вынужден бежать в Швейцарию. В Совете он задал вопрос, как расценивать такого беженца — он из Донбасса или из Киева?

Впрочем, Совет таки принял решение за ограничение предоставления статуса беженца — 23 голоса за и 19 против. Отметим, что решение не окончательно, его еще будет принимать Нацсовет.

Какие еще изменения предусмотрены

Принятые решения также предусматривают запрет принимать лиц, которые живут в Украине, но не являются гражданами Украины. По последним федеральным данным под статус S попадает 800 человек с другой национальностью и 64,3 тыс. человек с украинским паспортом. Однако есть подозрение, что некоторые «украинцы» въезжают в страну по купленным документам.

Также в Совете обсудили вопрос, что украинские беженцы со статусом S, возвращающиеся на родину или в другую страну, повторно не смогут получить право на защиту в Швейцарии. Этого статуса человек лишится, если выедет за пределы страны более чем на две недели.

Отмечается, ограничение статуса S для украинских беженцев в Швейцарии может привести к увеличению внутренней миграции в ЕС.

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