Один из старейших кинотеатров Львова был продан на аукционе за 25 миллионов гривен. Что там будет — Finance.ua

Один из старейших кинотеатров Львова был продан на аукционе за 25 миллионов гривен. Что там будет Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Один из старейших кинотеатров Львова был продан на аукционе за 25 миллионов гривен. Что там будет

Помещение одного из старейших кинотеатров в центре Львова, который не работает с 2007 года, было продано на аукционе за 25 миллионов гривен, пишет Zaxid.net.

По условиям торгов там должны быть организованы культурно-образовательный центр.

Кинотеатр по улице Богдана Хмельницкого приобрело предприятие «Бутси Бест Прайс». Это часть четырехэтажного здания — памятника архитектуры местного значения.

Под заведение питания можно использовать не более 150 м² помещения, говорил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко.

Помещение кинотеатра было выставлено на аукцион не впервые. В мае 2023 года торги не прошли из-за отсутствия участников. Поэтому стартовую цену снизили, а также выставили на продажу нежилые помещения в подвале и на первом этаже.

Кинотеатры под разными названиями («Сфинкс», «Мева», «Адрия») работали в здании с 1913-го. С 1949 года заведение называлось «Кинотеатр имени Богдана Хмельницкого», пока его не ликвидировал Львовский городской совет в 2007 году. Кинотеатр планировали возобновить в 2019 году, однако не нашли инвестора. Здание было выставлено на аукцион в конце мая 2023-го.

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The Village Україна По материалам:

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