Один из старейших кинотеатров Львова был продан на аукционе за 25 миллионов гривен. Что там будет — Finance.ua
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Один из старейших кинотеатров Львова был продан на аукционе за 25 миллионов гривен. Что там будет

Казна и Политика
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Один из старейших кинотеатров Львова был продан на аукционе за 25 миллионов гривен. Что там будет
Один из старейших кинотеатров Львова был продан на аукционе за 25 миллионов гривен. Что там будет
Помещение одного из старейших кинотеатров в центре Львова, который не работает с 2007 года, было продано на аукционе за 25 миллионов гривен, пишет Zaxid.net.
По условиям торгов там должны быть организованы культурно-образовательный центр.
Кинотеатр по улице Богдана Хмельницкого приобрело предприятие «Бутси Бест Прайс». Это часть четырехэтажного здания — памятника архитектуры местного значения.
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Под заведение питания можно использовать не более 150 м² помещения, говорил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко.
Помещение кинотеатра было выставлено на аукцион не впервые. В мае 2023 года торги не прошли из-за отсутствия участников. Поэтому стартовую цену снизили, а также выставили на продажу нежилые помещения в подвале и на первом этаже.
Кинотеатры под разными названиями («Сфинкс», «Мева», «Адрия») работали в здании с 1913-го. С 1949 года заведение называлось «Кинотеатр имени Богдана Хмельницкого», пока его не ликвидировал Львовский городской совет в 2007 году. Кинотеатр планировали возобновить в 2019 году, однако не нашли инвестора. Здание было выставлено на аукцион в конце мая 2023-го.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The Village Україна
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