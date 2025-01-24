Один из последних европейских банков в россии остановил переводы в евро — Finance.ua

Один из последних европейских банков в россии остановил переводы в евро Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Один из последних европейских банков в россии остановил переводы в евро

Итальянский банк UniСredit — один из последних западных банков, которые продолжают работать в россии — остановил исходящие денежные переводы в евро для физических лиц.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на клиентскую поддержку банка, ограничения на переводы связаны с решением банка-корреспондента. При этом Юникредит Банк продолжает принимать входящие переводы.

С сентября вывод валюты за границу для клиентов приостановил также Райффайзенбанк — крупнейший из оставшихся в россии западных банков, который, по собственным оценкам, обслуживал почти половину всех внешних платежей в экономике после начала войны и введения западных санкций. Оба банка летом 2024 года получили предписание Европейского ЦБ, который потребовал от них резко сократить объемы российского бизнеса. Денежные переводы для российских клиентов ЕЦБ потребовал снизить втрое и на столько же сократить кредитование российских компаний.

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Группа UniCredit пришла на российский рынок в 2005 году: на фоне экономического бума, вызванного ростом цен на нефть, купила долю в московском международном банке. Один из старейших в россии, в 2007 году, его переименовали в ЮниКредит Банк, а к концу 2021 года он вошел в топ-20 в стране по размеру активов и его Центробанк внес в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

После вторжения россии в Украину банк объявил о планах сократить российский бизнес. Эту стратегию в феврале подтвердил гендиректор итальянской группы Андреа Орсел.

Однако в 2023 году российская дочка принесла UniCredit 890 млн евро, или почти 8% всей доналоговой прибыли. По сравнению с довоенными уровнями, прибыль ЮниКредит Банка подскочила более чем в четыре раза (210 млн евро 2021 года). Хотя банк вдвое сократил кредитование российских клиентов и на 8% урезал штат сотрудников в рф, его выручка за год увеличилась на 17%, благодаря росту комиссий.

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Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit хочет купить долю в немецком банке Commerzbank в случае провала переговоров по слиянию последнего с Deutsche Bank.

23 сентября 2024 года Commerzbank AG предупредил правительство Германии, что потенциальное соглашение по покупке банка итальянским UniCredit может привести к сокращению объемов кредитования малого и среднего бизнеса, составляющего основу экономики ФРГ.

НВ По материалам:

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