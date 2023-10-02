Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов — Finance.ua

Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов Сегодня 06:36 — Фондовый рынок

Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов

В скором времени вам не потребуется паспорт, чтобы путешествовать через сингапурский аэропорт Чанги. Начиная с 2024 года, транспортный узел заменит проверку паспортов автоматизированными процессами въезда и посадки.

Об этом пишет Euronews

Биометрические технологии и распознавание лиц будут использованы, чтобы позволить пассажирам летать без паспортов или посадочных талонов. Однако все равно придется иметь при себе проездные документы для посадки в других странах.

Как меняется технология аэропорта Сингапура?

Аэропорт Чанги давно на шаг опережает остальных. Он вмещает самый высокий в мире находящийся в здании водопад, просторный сад бабочек и стены для скалолазания. Чанги неизменно считается одним из лучших аэропортов из всех существующих.

Биометрические технологии уже стали составляющей футуристического вида аэропорта. Он в известной степени использует эту функцию в автоматизированных полосах въезда. Но переход к полной биометрии снова ставит аэропорт Сингапура впереди других.

«Биометрия будет использована для создания единого токена аутентификации, который будет использоваться в различных автоматизированных точках соприкосновения, от доставки багажа до въезда в страну и посадки, — говорит министр связи Сингапура Джозефин Тео. — Это уменьшит потребность пассажиров неоднократно предъявлять свои проездные документы, обеспечивая более бесперебойную и удобную работу.

Более 5 миллионов пассажиров путешествовали через аэропорт Чанги в августе этого года, поэтому скорость и эффективность — ключевые.

Тео добавляет, что Сингапур станет «одной из первых стран мира», которая введет такие изменения, что планируется уже в первой половине 2024 года.

Обозреватель По материалам:

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