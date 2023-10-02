Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов — Finance.ua

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Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов

Фондовый рынок
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Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов
Один из лучших аэропортов мира полностью откажется от паспортов
В скором времени вам не потребуется паспорт, чтобы путешествовать через сингапурский аэропорт Чанги. Начиная с 2024 года, транспортный узел заменит проверку паспортов автоматизированными процессами въезда и посадки.
Об этом пишет Euronews.
Биометрические технологии и распознавание лиц будут использованы, чтобы позволить пассажирам летать без паспортов или посадочных талонов. Однако все равно придется иметь при себе проездные документы для посадки в других странах.
Как меняется технология аэропорта Сингапура?
Аэропорт Чанги давно на шаг опережает остальных. Он вмещает самый высокий в мире находящийся в здании водопад, просторный сад бабочек и стены для скалолазания. Чанги неизменно считается одним из лучших аэропортов из всех существующих.
Биометрические технологии уже стали составляющей футуристического вида аэропорта. Он в известной степени использует эту функцию в автоматизированных полосах въезда. Но переход к полной биометрии снова ставит аэропорт Сингапура впереди других.
«Биометрия будет использована для создания единого токена аутентификации, который будет использоваться в различных автоматизированных точках соприкосновения, от доставки багажа до въезда в страну и посадки, — говорит министр связи Сингапура Джозефин Тео. — Это уменьшит потребность пассажиров неоднократно предъявлять свои проездные документы, обеспечивая более бесперебойную и удобную работу.
Более 5 миллионов пассажиров путешествовали через аэропорт Чанги в августе этого года, поэтому скорость и эффективность — ключевые.
Тео добавляет, что Сингапур станет «одной из первых стран мира», которая введет такие изменения, что планируется уже в первой половине 2024 года.

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По материалам:
Обозреватель
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