Один из крупнейших в мире поставщиков зерна Cargill прекратит экспорт из рф — Finance.ua
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Один из крупнейших в мире поставщиков зерна Cargill прекратит экспорт из рф

Фондовый рынок
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Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из россии, компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна.
О своих планах компания известила заместителя главы Минсельхоза рф Оксану Лут, пишет РБК.
Подлинность документа изданию подтвердил источник, близкий к российскому министерству. О планах Cargill по прекращению экспорта из россии заявили также еще два собеседника издания на зерновом рынке.
Отмечается, что российская «дочка» американской корпорации прекратит экспорт зерна из рф в следующем сельскохозяйственном году (следующий сельскохозяйственный год начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года).
«В письме компания сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 ООО «Каргилл» не планирует осуществлять экспорт зерна из россии «согласно ранее состоявшемуся обсуждению вопросов зернового экспорта и рекомендациям Министерства сельского хозяйства». В то же время компания пообещала, что запланированы на текущий сезон 2022/2023 отгрузка будет выполнена «в полном объеме в соответствии с имеющейся квотой», — пишет РБК.
Российская «дочка» Cargill также сообщила, что начинает пересматривать портфель активов, связанных с экспортом принадлежащего ей зерна. В то же время сообщается, что изменений в отношении «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в россии не планируется и не рассматривается».
В пресс-службе Минсельхоза рф подтвердили, что получили уведомления от Сargill. В российском офисе компании на запрос РБК не ответили.
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Справка Finance.ua:

  • Cargill — один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и сельскохозяйственных продуктов;
  • компания работает в россии с 1991 года и ведет бизнес в четырех основных направлениях: сельское хозяйство (закупает, перерабатывает и перевозит зерно, масличные и другие товары для производителей пищевых продуктов и кормов для животных), пищевые продукты (поставляет производителям пищи и напитков, ресторанным и торговым сетям продукты из мяса и птицы и ингредиенты), промышленность (работает с промышленными потребителями энергии, соли, крахмалопродуктов и стали), а также предоставляет финансовые услуги клиентам из этих отраслей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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