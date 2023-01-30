Один из крупнейших банков США ушел из россии вопреки запрету путина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из крупнейших банков США ушел из россии вопреки запрету путина

Фондовый рынок
222
Один из крупнейших банков США ушел из россии вопреки запрету путина
Один из крупнейших банков США ушел из россии вопреки запрету путина
Несмотря на запрет зарубежным банкам продавать свои «дочки» в россии без разрешения специальной комиссии, американский Goldman Sachs фактически начал выходить из российского рынка. Один из крупнейших в мире инвестбанков начал распродавать свои активы в россии.
Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке инвестиций.
По их словам, активы Goldman Sachs покупают топ-менеджеры российской дочки американского банка. Часть активов Goldman Sachs выкупили в прошлом году управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер.
Летом диктатор путин запретил иностранным банкам продавать доли в своих дочерних компаниях без специального разрешения. А 26 октября власти опубликовали список попавших под этот запрет банков. В нем есть и дочка Goldman Sachs — Голдман Сакс Банк.
Читайте также
Однако запрет не распространяется на продажу активов, и фактически банк запрет не нарушил.
После полномасштабного вторжения россии в Украину Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, даже несмотря на убытки, говорит источник РБК. До начала войны американский банк был одним из самых активных инвесторов в российские активы — активнее, например, Baring Vostok (бывший владелец Ozon и СмакВилл).
Читайте также
В отличие от иностранных фондов, Goldman Sachs инвестировал в российские компании собственные средства. По словам собеседников РБК, основные активы банка — доли в HeadHunter Group PLC (владеет сервисом по подбору персонала HeadHunter), Cian PLC (владеет порталом ЦИАН) и IXcellerate Limited (главная структура для одноименного оператора дата-центров в россии).
Место для вашей рекламы
Из материалов, которые HeadHunter подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует, что у нее появился новый акционер — Broomfield International Limited (структуре принадлежит 2,9% акций). В то же время доля Goldman Sachs снизилась с 8,7 до 5,9%.
Goldman Sachs объявил о выходе из россии первым среди крупных американских банков — в середине марта прошлого года. До этого компания перевела своих сотрудников из российского офиса в Дубай и сократила долю российских ценных бумаг в своем фонде международных акций с $1,7 млрд до $222 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.