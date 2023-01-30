Один из крупнейших банков США ушел из россии вопреки запрету путина — Finance.ua

Один из крупнейших банков США ушел из россии вопреки запрету путина Сегодня 18:32 — Фондовый рынок

Один из крупнейших банков США ушел из россии вопреки запрету путина

Несмотря на запрет зарубежным банкам продавать свои «дочки» в россии без разрешения специальной комиссии, американский Goldman Sachs фактически начал выходить из российского рынка. Один из крупнейших в мире инвестбанков начал распродавать свои активы в россии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке инвестиций.

По их словам, активы Goldman Sachs покупают топ-менеджеры российской дочки американского банка. Часть активов Goldman Sachs выкупили в прошлом году управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер.

Летом диктатор путин запретил иностранным банкам продавать доли в своих дочерних компаниях без специального разрешения. А 26 октября власти опубликовали список попавших под этот запрет банков. В нем есть и дочка Goldman Sachs — Голдман Сакс Банк.

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Однако запрет не распространяется на продажу активов, и фактически банк запрет не нарушил.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, даже несмотря на убытки, говорит источник РБК. До начала войны американский банк был одним из самых активных инвесторов в российские активы — активнее, например, Baring Vostok (бывший владелец Ozon и СмакВилл).

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В отличие от иностранных фондов, Goldman Sachs инвестировал в российские компании собственные средства. По словам собеседников РБК, основные активы банка — доли в HeadHunter Group PLC (владеет сервисом по подбору персонала HeadHunter), Cian PLC (владеет порталом ЦИАН) и IXcellerate Limited (главная структура для одноименного оператора дата-центров в россии).

Из материалов, которые HeadHunter подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует, что у нее появился новый акционер — Broomfield International Limited (структуре принадлежит 2,9% акций). В то же время доля Goldman Sachs снизилась с 8,7 до 5,9%.

Goldman Sachs объявил о выходе из россии первым среди крупных американских банков — в середине марта прошлого года. До этого компания перевела своих сотрудников из российского офиса в Дубай и сократила долю российских ценных бумаг в своем фонде международных акций с $1,7 млрд до $222 млн.

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