Один из крупнейших банков Кыргызстана остановил переводы в рублях — Finance.ua

Один из крупнейших банков Кыргызстана остановил переводы в рублях Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на сайт банка.

«Денежные переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, прекращены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», — говорится в сообщении банка.

Как говорится в сообщении издания, в текущем году часть банков Кыргызстана после расширения списка санкций в отношении россии приостановили работу систем денежных переводов из россии.

США в июне существенно расширили санкции против россии, включив в черный список сотни новых позиций, в том числе и Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о прекращении торгов валютных пар с долларом США и евро с 13 июня.

Економічна Правда По материалам:

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