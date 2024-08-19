Один из крупнейших банков Кыргызстана остановил переводы в рублях — Finance.ua
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Один из крупнейших банков Кыргызстана остановил переводы в рублях

Фондовый рынок
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Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки.
Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на сайт банка.
«Денежные переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, прекращены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», — говорится в сообщении банка.
Как говорится в сообщении издания, в текущем году часть банков Кыргызстана после расширения списка санкций в отношении россии приостановили работу систем денежных переводов из россии.
США в июне существенно расширили санкции против россии, включив в черный список сотни новых позиций, в том числе и Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о прекращении торгов валютных пар с долларом США и евро с 13 июня.
По материалам:
Економічна Правда
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