Один из крупнейших аэропортов Италии отменил рейсы: закончилось топливо для самолетов

В одном из крупнейших аэропортов Италии закончилось топливо, что привело к отмене рейсов.

Администрация аэропорта Бриндизи призвала авиакомпании заправляться в других местах.

Об этом пишет Express

В то же время Антонио Мария Вазиле, президент компании Aeroporti di Puglia, управляющей аэропортами в регионе Апулия на юге Италии, подчеркнул, что «нет никакой чрезвычайной ситуации относительно топлива в аэропортах Апулии». По его словам, поставки топлива идут в обычном режиме и риска неизбежного дефицита нет.

По словам Вазиле, перебои были вызваны цепной реакцией, вызванной проблемами в других аэропортах.

«Фактически, самолеты, прибывающие из Милана, Болоньи и Венеции, заправлялись в Бриндизи, что значительно уменьшило запасы топлива», — сказал он, добавив, что запасы будут пополнены в ближайшее время.

Президент ENAC Пьерлуиджи Ди Пальма заявил, что дефицит временный и связан с ростом спроса во время Пасхальных праздников, а не с войной в Иране или закрытием Ормузского пролива.

С проблемами сталкиваются и другие аэропорты Италии. Это аэропорты Болонья, Милана-Линате, Тревизо и Венеции-Марко Поло. Там ввели ограничения на заправку самолетов топливом после сообщения, опубликованного компанией Air BP в эти выходные. Эти ограничения будут действовать как минимум до 9 апреля.

