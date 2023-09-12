Один из госбанков необходимо превратить в Банк развития — Гетманцев Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Превращение одного из существующих государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии позволит повысить эффективность процесса восстановления Украины и привлечь больше финансирования, в том числе и частного, считает глава парламентского комитета по финансам, налогам и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Я поддерживаю идею о переводе одного из государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии. У этого банка должна быть одна основная задача — финансировать восстановление, субъекты, участвующие в восстановлении, специальные правила и специализация на проектах развития», — заявил он в Киеве в субботу на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Гетманцев подчеркнул, что вопрос не только в переименовании, а в специальных регуляциях и специальных лицензиях для этого банка, позволяющих ему взять на себя часть финансирования.

«Пока что, я считаю, эта идея продвигается вяло. Считаю, что нужно немного ускориться с ней», — отметил глава комитета.

Гетманцев, в прошлом году назначенный секретарем Национального совета по восстановлению, также отметил необходимость повысить административный потенциал всех ведомств, участвующих в этом процессе.

«Эти агентства должны действовать в соответствии с европейскими принципами прозрачности и подвергаться аудиту со стороны мировых аудиторов», — заявил он.

В Украине после национализации Сенс Банка в конце июля пять государственных банков, в том числе четыре в первой пятерке. На госбанки по итогам полугодия пришлось 64% чистой прибыли (43,3 млрд грн с 67,6 млрд грн) при их доле в общих активах 55,7% (1,534 трлн грн с 2,925 трлн грн).

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