Один из городов на Сицилии заплатит 5000 евро тем, кто туда переедет — Finance.ua
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Один из городов на Сицилии заплатит 5000 евро тем, кто туда переедет

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Один из городов на Сицилии заплатит 5000 евро тем, кто туда переедет
Один из городов на Сицилии заплатит 5000 евро тем, кто туда переедет
Город Петралия-Сопрана, расположенный юго-восточнее Палермо, предлагает денежные стимулы для новых жителей. Местные власти заплатят 5000 евро тем, кто туда переедет, но есть условия.
Чтобы иметь право на получение гранта, участники также должны приобрести — и, если нужно, отреставрировать — собственность в муниципалитете.
Городской совет надеется, что эта схема будет способствовать уменьшению населения и возродит незаселенные дома. Десятилетиями местное население переезжало в города покрупнее. Сейчас в Петралии-Сопране проживает всего около 3000 человек.

Как подать заявку?

Подать заявку на грант можно до 10 мая 2023 года. Чтобы это сделать, нужно связаться непосредственно с городским советом. Но 5000 евро, которые получат экспаты, — это разовое пособие на приобретение жилья.

Петралия-Сопрана считается одним из самых красивых городков Италии

Петралия-Сопрана считается одним из красивейших городков на Сицилии с узкими улочками и старинными каменными домами. Он находится на высоком хребте, откуда открывается невероятный вид на долину.
С узких улиц, петляющих мимо средневековых каменных зданий, можно видеть проблески туманной долины внизу и вплоть до дымящейся горы Этна.
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Главную площадь обрамляет изящная ренессансная аркада собора, который, вероятно, поначалу был мечетью в 10 веке, когда арабы населяли территорию. Норманская колокольня все еще демонстрирует византийско-арабские украшения.
Жизнь в Петралия-Сопрана спокойна, за исключением многочисленных местных праздников, таких как дни святых, карнавалы и фестивали еды.
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По материалам:
Телеканал 24
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