Один из богатейших российских миллиардеров за день до санкций переписал бизнес на жену — СМИ — Finance.ua
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Один из богатейших российских миллиардеров за день до санкций переписал бизнес на жену — СМИ

Сегодня 18:03Фондовый рынок
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Российский бизнесмен Андрей Мельниченко уступил контроль над двумя крупнейшими в мире компаниями по производству угля и удобрений (СУЭК и ЕвроХим) своей жене за день до попадания под санкции Европейского союза.
Об этом пишет Reuters.
Издание пишет, что до 8 марта Мельниченко контролировал две компании через цепочку трастов и корпораций.
Однако, когда началась полномасштабная война, он начал беспокоиться о том, что будет включен в список санкций, и 8 марта уведомил доверенных лиц о своем выходе из числа бенефициаров.
По материалам: Економічна Правда
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