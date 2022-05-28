Один из богатейших российских миллиардеров за день до санкций переписал бизнес на жену — СМИ — Finance.ua

Один из богатейших российских миллиардеров за день до санкций переписал бизнес на жену — СМИ

Сегодня 18:03 — Фондовый рынок

Российский бизнесмен Андрей Мельниченко уступил контроль над двумя крупнейшими в мире компаниями по производству угля и удобрений (СУЭК и ЕвроХим) своей жене за день до попадания под санкции Европейского союза.

Об этом пишет Reuters.

Издание пишет, что до 8 марта Мельниченко контролировал две компании через цепочку трастов и корпораций.

Однако, когда началась полномасштабная война, он начал беспокоиться о том, что будет включен в список санкций, и 8 марта уведомил доверенных лиц о своем выходе из числа бенефициаров.

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