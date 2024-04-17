Один из 63 банков в Украине не выполнил нормативы по капиталу — Finance.ua

Один из 63 банков в Украине не выполнил нормативы по капиталу Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Один из 63 банков в Украине не выполнил нормативы по капиталу

В первом квартале все банки, кроме одного, выполняли нормативы по капиталу.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram, ссылаясь на данные Нацбанка Украины.

«На 1 апреля 2024 года норматив достаточности регулятивного капитала составлял 20,44% (минимально допустимое значение — 10%), основного капитала — 11,95% (минимум — 7%). С начала года такие нормативы несколько уменьшились. Впрочем, оставались большими, чем они были до начала полномасштабной войны», — отметил Гетманцев.

Среди 63 банков нормативы адекватности регулятивного и основного капитала выполняли все банки, кроме Укрэксимбанка

«Напомню, показатели Укрэксимбанка были скорректированы в сторону снижения после завершения диагностики 20 крупнейших банков в конце прошлого года. Как и остальные 4 банка (Правэкс, МТБ, Укргаз, Сенс), что по результатам диагностики могут нуждаться в докапитализации, банк должен предоставить в НБУ программу реструктуризации и довнесение капитала, после чего будет достаточно времени (до 1 марта 2026 года) для их полного выполнения», — написал нардеп.

Гетманцев также добавил, что банк получил убыток в размере 7,7 млрд грн в 2022 году. Впрочем, в 2023 году был прибыльным (5,2 млрд прибыли). За 2 месяца 2024 года прибыль до налогообложения составила 1,7 млрд грн, что должно поддержать капитал банка.

«В целом можно констатировать, что банковская система остается капитализированной надлежащим образом. По выводам НБУ, у банков есть достаточный запас прочности, чтобы выполнить действующие и запланированные требования к капиталу (уже с учетом уплаты дополнительного налога на прибыль)», — подытожил он.

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