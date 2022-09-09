Очки дополненной реальности будут использовать для военных учений в США — Finance.ua

Очки дополненной реальности будут использовать для военных учений в США Сегодня 02:45 — Технологии&Авто

Очки дополненной реальности будут использовать для военных учений в США

Армия США получила 5000 AR-гарнитур — очки дополненной реальности планируют использовать для военных учений.

Как стало известно, это первая партия AR-очков, полученная военными США. Гарнитура, созданная компанией Microsoft, использует дополненную реальность и искусственный интеллект на базе облачных сервисов Microsoft Azure для создания реалистической среды обучения солдат в смешанной реальности.

Как рассказал помощник министра обороны США Дуглас Буш, общая стоимость AR-оборудования составляет $373 миллиона, для обучения военных планируют приобрести еще 115 000 очков дополненной реальности. Впрочем, перед увеличением объемов закупок в Министерстве обороны США планируют проверить эффективность первой партии.

Напомним, кроме корпорации Microsoft, изготовлением очков дополненной реальности занимается и компания Google, однако первая AR-гарнитура находится на этапе тестирования. В отличие от AR-устройств Microsoft, Google не будет использовать собственные очки в военных целях — по словам разработчиков гарнитура от Google нацелена на ее использование пользователями в повседневной жизни.

noworries По материалам:

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