Очки дополненной реальности будут использовать для военных учений в США — Finance.ua
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Очки дополненной реальности будут использовать для военных учений в США

Технологии&Авто
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Очки дополненной реальности будут использовать для военных учений в США
Очки дополненной реальности будут использовать для военных учений в США
Армия США получила 5000 AR-гарнитур — очки дополненной реальности планируют использовать для военных учений.
Как стало известно, это первая партия AR-очков, полученная военными США. Гарнитура, созданная компанией Microsoft, использует дополненную реальность и искусственный интеллект на базе облачных сервисов Microsoft Azure для создания реалистической среды обучения солдат в смешанной реальности.
Как рассказал помощник министра обороны США Дуглас Буш, общая стоимость AR-оборудования составляет $373 миллиона, для обучения военных планируют приобрести еще 115 000 очков дополненной реальности. Впрочем, перед увеличением объемов закупок в Министерстве обороны США планируют проверить эффективность первой партии.
Напомним, кроме корпорации Microsoft, изготовлением очков дополненной реальности занимается и компания Google, однако первая AR-гарнитура находится на этапе тестирования. В отличие от AR-устройств Microsoft, Google не будет использовать собственные очки в военных целях — по словам разработчиков гарнитура от Google нацелена на ее использование пользователями в повседневной жизни.
По материалам:
noworries
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