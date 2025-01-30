Какие автопроизводители продали больше всего машин на китайском рынке — Finance.ua

Какие автопроизводители продали больше всего машин на китайском рынке 30.01.2025, 00:51 — Технологии&Авто

Какие автопроизводители продали больше всего машин на китайском рынке

Китай давно стал самым большим авторынком мира: в прошлом году там продано 31,4 млн новых машин. Однако не менее интересны и финансовые показатели представленных там компаний.

Об этом сообщает Sina Finance

Такую статистику за 2024 год подготовило местное агентство Sina Finance, и при первом взгляде на нее становится понятно, насколько рынок КНР важен для иностранных производителей.

Впрочем, первое место занял местный концерн BYD. Он смог реализовать на домашнем рынке 3,49 млн автомобилей, а его прибыль с продаж достигла 58,1 млрд долларов. Это значит, что средняя цена проданного автомобиля BYD сравнительно невелика — всего 16 700 долларов.

Mercedes-Benz, расположившийся на втором месте, отгрузил китайским покупателям всего 710 тысяч машин, но получил с этого 42,5 млрд долларов. То есть средняя цена Мерседеса в Китае — 59 500 долларов.

При этом автомобилей Land Rover в Китай за год импортировали на 10 млрд долларов, средняя цена на них составила 140 500 долларов. Тройку лидеров замыкает концерн Volkswagen с результатом в 41,9 млрд долларов. Учитывая 2,13 млн проданных автомобилей, их средняя цена составила всего 19 700 долларов.

Не помогла даже премиум-марка Audi, которая сама реализовала 660 тысяч машин (они включены в общий тираж) по средней цене 41 тысяча долларов, благодаря чему удалось заработать 27 млрд долларов.

Помимо фирмы BYD, среди китайских автопроизводителей отлично выступил бренд Aito, созданный компаниями Huawei и Seres.

В общей сложности на рынке Китая продано 390 тысяч машин по средней цене 55 500 долларов, что обеспечило заработок на уровне 21,4 млрд долларов и седьмое место в рейтинге.

Следом идет компания Li Auto, которая на родине реализовала 500 500 кроссоверов и минивэнов по средней цене 42 000 долларов, что обеспечило выручку в размере 21,1 млрд долларов.

Также в топ-15 попали Geely, Chery и Changan.

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