Очереди на КПП: как пересечь границу без задержек и проблем — Finance.ua

Очереди на КПП: как пересечь границу без задержек и проблем Сегодня 19:32 — Технологии&Авто

Очереди на КПП: как пересечь границу без задержек и проблем

Очереди на границе Украины создаются в отдельные дни. К примеру, на выходные или праздники. Однако, когда в Украине была крайне тяжелая ситуация с отключениями света, больших очередей на границе тоже не было: даже тогда украинцы за границу массово не выезжали. Однако в некоторых пунктах пропуска выезда могут ожидать десятки легковых автомобилей.

Какова ситуация на границе Украины через год войны, почему возникают очереди и как их избежать — читайте далее.

Какова ситуация с очередями на украинской границе

За последнее время пограничники очередей на границе не фиксируют, рассказал в комментарии РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В феврале пассажиропоток на границе снижался и, по предварительным подсчетам, может быть на уровне 70-75 тысяч человек в обе стороны.

Больше всего людей было на границе в первые месяцы войны — пассажиропоток достигал 110-130 тысяч человек в сутки, из них 80-85% — в направлении выезда из Украины.

Как и где узнать состояние очередей на выезд из Украины

Самые большие очереди — на границе с Польшей, рассказывает Андрей Демченко. Но на этой границе самое большое количество пунктов пропуска.

Он подсказывает, где водителям следует смотреть информацию о состоянии очередей и выбирать наименее загруженные направления: каждые три часа на ресурсе в Facebook («Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница») обновляется информация о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и частично с Молдовой.

«Люди выбирают направление, которое они считают более удобным, чтобы двигаться на автомобиле. Но не всегда короткий маршрут может быть быстрым из-за загруженности этого направления непосредственно на границе. Мы советуем обращать внимание на эту информацию для того, чтобы выбирать наименее загруженные направления», — отмечает спикер ГНСУ.

Наиболее загружены крупнейшие пункты пропуска, которые люди выбирают в основном из-за логистики:

«Краковец» (Львовская область);

«Шегини» (Львовская область);

«Рава-Русская» (Львовская область);

«Порудное» на границе с Румынией.

Пропустят ли пограничники на выезд из Украины: основные условия

По словам Демченко, пограничники в среднем за сутки отказывают в пересечении границы 150 человекам. Это преимущественно мужчины в возрасте 18-60 лет.

«О женщинах и детях — у них должны быть паспортные документы, детям разрешено выезжать со свидетельством о рождении. Следует прочитать правила и для себя выяснить, под какую категорию кто подпадает, и иметь эти надлежащие документы», — отмечает он.

Выехать за границу с «внутренним» паспортом еще можно, но при определенных обстоятельствах.

«Такая норма еще действует, но мы и ранее отмечали, чтобы по возможности люди делали себе загранпаспорта, потому что именно загранпаспорт может стать тем документом, который будет необходим во время пребывания за границей, а не „внутренний“ паспорт», — говорит представитель ГНСУ.

Если люди спасаются от войны, то по согласованию с сопредельными странами могут ехать из Украины по «внутреннему» паспорту.

«Украинские пограничники выпустят с внутренним паспортом, если человек спасается от войны. А если человек уехал, вернулся и снова выезжает с внутренним паспортом — только если будут вопросы, почему он так действует. Такого человека могут высадить на границе», — предупреждает Андрей Демченко.

По словам специалиста, чтобы избежать проблем на границе, нужно иметь надлежащие документы на автомобиль, поскольку оформляются не только пассажиры, но и транспортное средство.

«Многие или забывают документы, или кто-то берет машину у знакомого, не оформив соответствующие разрешения. Такие машины не пропускают», — говорит спикер Госпогранслужбы.

Какие документы необходимо иметь для выезда и возвращения в Украину

Очереди на границе больше связаны с тем, что люди, пересекающие границу, не всегда осознают значимость этого действия и не имеют необходимых документов.

Какие документы при выезде за границу мужчинам на автомобилях нужно иметь:

Один из документов: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка. Водительское удостоверение. Технический паспорт на авто. Зеленая карта. Документ подтверждающий право на получение отсрочки от призыва для мужчин призывного возраста.

При выезде за границу для женщин на автомобилях нужно иметь:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу Водительское удостоверение. Технический паспорт на авто. Зеленая карта.

«Следует добавить, что в рамках Постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронь», — обращает внимание специалист.

Исключение являются следующие обстоятельства:

если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет;

если они едут навестить детей;

для сопровождения детей для выезда за пределы Украины;

для лечения.

Если выезд происходит с детьми, то нужно иметь с собой свидетельство о рождении ребенка в оригинале и паспорте, если ребенку 16 и более лет. Согласие другого родителя не требуется.

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Возвращение на территорию Украины происходит по тем же действительным документам.

«В случае, когда на время пребывания за границей срок действия документов был исчерпан, гражданин может обратиться в дипломатические учреждения для продления срока действия на 5 лет. Продление срока действия загранпаспорта — бесплатно и выполняется в течение суток», — обращает внимание Димитрий Стриченко.

В случае, когда гражданин для выезда за границу использовал «внутренний» паспорт, то, чтобы вернуться, согласно действующему законодательству, нужно получить загранпаспорт или свидетельство о подтверждении личности.

«Следует помнить, что на территории Украины принимаются и признаются все документы, которые были сгенерированы в приложении „Ді“, поэтому для въезжающих или, наоборот, покидающих страну можно воспользоваться этим приложением на пункте пропуска».

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