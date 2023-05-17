Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк — Finance.ua
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Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк

Казна и Политика
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Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк
Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк
Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание по проведению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году».
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Оценка устойчивости будет производиться в три этапа:

  • оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц);
  • экстраполяция результатов на все кредитные операции банка (при необходимости);
  • оценка характеристик деятельности банка по базовому сценарию с определением нужных уровней нормативов достаточности капитала.

Что предусматривает техническое задание

Утвержденное техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для проведения такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости, правила формирования выборки кредитов и (при необходимости) экстраполяции результатов оценки качества активов на кредиты, не попавшие в выборку.
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Проверка оценки стоимости имущества предусматривает получение экспертной позиции Фонда государственного имущества Украины (при необходимости), взаимодействие с которым будет осуществляться на основании заключенного меморандума.

Когда начнется первый этап оценки банков

До 1 октября 2023 года будет осуществлен первый этап оценки путем проведения внеплановых инспекционных проверок.
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Для проведения третьего этапа эта задача будет дополнена моделью оценки показателей банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.

Справка Finance.ua:

  • для определения реального состояния банковского сектора Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы;
  • в 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы;
  • результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

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По материалам:
Finance.ua
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