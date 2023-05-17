Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк — Finance.ua

Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк

Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание по проведению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году».

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Оценка устойчивости будет производиться в три этапа:

оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц);

экстраполяция результатов на все кредитные операции банка (при необходимости);

оценка характеристик деятельности банка по базовому сценарию с определением нужных уровней нормативов достаточности капитала.

Что предусматривает техническое задание

Утвержденное техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для проведения такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости, правила формирования выборки кредитов и (при необходимости) экстраполяции результатов оценки качества активов на кредиты, не попавшие в выборку.

Читайте также Самый устойчивый банк по версии FinAwards-2022

Проверка оценки стоимости имущества предусматривает получение экспертной позиции Фонда государственного имущества Украины (при необходимости), взаимодействие с которым будет осуществляться на основании заключенного меморандума.

Когда начнется первый этап оценки банков

До 1 октября 2023 года будет осуществлен первый этап оценки путем проведения внеплановых инспекционных проверок.

Для проведения третьего этапа эта задача будет дополнена моделью оценки показателей банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.

Справка Finance.ua:

для определения реального состояния банковского сектора Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы;

в 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы;

результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.