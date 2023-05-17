Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк — Finance.ua

Оценка устойчивости банковской системы: что и как будет проверять Нацбанк
Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание по проведению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году».
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Оценка устойчивости будет производиться в три этапа:
- оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц);
- экстраполяция результатов на все кредитные операции банка (при необходимости);
- оценка характеристик деятельности банка по базовому сценарию с определением нужных уровней нормативов достаточности капитала.
Что предусматривает техническое задание
Утвержденное техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для проведения такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости, правила формирования выборки кредитов и (при необходимости) экстраполяции результатов оценки качества активов на кредиты, не попавшие в выборку.
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Проверка оценки стоимости имущества предусматривает получение экспертной позиции Фонда государственного имущества Украины (при необходимости), взаимодействие с которым будет осуществляться на основании заключенного меморандума.
Когда начнется первый этап оценки банков
До 1 октября 2023 года будет осуществлен первый этап оценки путем проведения внеплановых инспекционных проверок.
Для проведения третьего этапа эта задача будет дополнена моделью оценки показателей банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.
Справка Finance.ua:
- для определения реального состояния банковского сектора Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы;
- в 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы;
- результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
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