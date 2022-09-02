Самый устойчивый банк по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Самый устойчивый банк по версии FinAwards-2022 Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

Самый устойчивый банк по версии FinAwards-2022

В пятницу, 26 августа, в Киеве состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

«Устойчивый банк» — это традиционная номинация премии FinAwards. Впрочем, с началом войны она заиграла новыми красками. Так, 28 авторитетных членов солидного жюри в этом году с особым вниманием присматривались к номинантам. Тройка лидеров сложилась следующая:

«бронза» досталась УкрСиббанку ;

; «серебром» наградили ОТП Банк ;

; а «золото» номинации уже пятый год подряд получил Райффайзен Банк.

Как это — быть самым устойчивым банком в такие непростые времена, рассказала заместитель председателя правления Райффайзен Банк а, ответственная за корпоративный бизнес и рынки капитала Лариса Бондарева.

«Горжусь наградой. И очень приятно, что мы уже пятый год подряд являемся самым устойчивым банком. Это слаженная работа украинской команды, поддержка наших акционеров, prudent policy (взвешенная политика. — Ред) с точки зрения риск-подходов. Считаю, что такая политика оправдана как во времена мира, так и во времена тех испытаний, через которые мы сейчас проходим», — отметила Бондарева.

По словам Бондаревой, банк много месяцев готовился к разным сценариям, но никто не ожидал таких действий со стороны россии.

«Конечно, первой задачей была безопасность наших сотрудников и непрерывная поддержка бизнеса для наших клиентов. Это был, вероятно, вызов для нас, но мы были готовы. Были готовы де-факто, но, может, не были готовы морально, эмоционально, но технологически подготовились. Я благодарна нашей команде IT и поддержке», — добавила она.

О Райффайзен Банке Украина

С октября 2005 года Райффайзен Банк является частью банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», Австрия. Банк предлагает широкий перечень стандартных и новейших банковских услуг, которыми пользуются более 2,5 млн клиентов.

По оценке компании GfK-Украина, специализирующейся на исследовании рынков, репутация Райффайзен Банка превышает среднерыночную.

В банке свою миссию определяют следующим образом: «Воплощение инноваций для построения с клиентами взаимодействия высокого качества».

Банк владеет активами более чем на 108 млрд грн.

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы как организаторы думали, что сейчас не время для проведения мероприятия. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

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