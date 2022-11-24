Обстрелы украинской энергетики угрожают транзиту газа рф в Европу — Finance.ua

Обстрелы украинской энергетики угрожают транзиту газа рф в Европу
И без того ограниченный россией объем транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему оказался под угрозой из-за вызванных российскими обстрелами отключений электроэнергии в Украине.
Об этом глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал в интервью Bloomberg.
Аварийные отключения электроэнергии, введенные «Укрэнерго» после массированных российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, прежде всего — энергетической, угрожают «парализовать» газопровод, транспортирующий российский газ в Европу.
«Атака россии на украинские газодобывающие и электрические сети может нарушить транзит», — сказал Макогон. «Ситуация сложная, но контролируемая. Мы стараемся быстро восстановить все повреждения».
Газовый маршрут через Украину является последним для российских поставок в страны Западной Европы после остановки поставок по «Северному потоку».
Газпром еще с прошлого года сокращает поставки газа в Европу, но с началом полномасштабной войны в Украине сокращение усилилось.
Так, российский Газпром не использует даже уже уплаченные и забронированные мощности транзита через точку «Суджа» через украинскую ГТС, и прокачивает до 50 млн кубов газа вместо законтрактованных 77 млн кубов.
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