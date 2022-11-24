После обстрелов в среду 16 областей Украины снова с электроэнергией — Finance.ua
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После обстрелов в среду 16 областей Украины снова с электроэнергией

Энергетика
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После массированного обстрела россиянами инфраструктуры Украины, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова имели электроэнергию на утро четверга.
Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Энергетики начали восстанавливать питание еще с вечера среды, то есть дня массированного обстрела. Так, к ночи было известно о возвращении электроенергии в Одесской, Запорожской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также Киеве.
На утро Тимошенко сообщил о восстановлении электроэнергии еще двух регионов — Кировоградской и Винницкой областей.
В большинстве областей критическая инфраструктура (в частности, водо- и теплоснабжение) уже полностью подключена к питанию, а в некоторых регионах продолжается подключение потребителей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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