Общий госдолг в марте увеличился до $119,9 млрд — Finance.ua

Общий госдолг в марте увеличился до $119,9 млрд Сегодня 08:36

Общий госдолг в марте увеличился до $119,9 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился на 3,37% или на 3,92 млрд долларов, до 119,91 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 4 384,99 млрд гривен, или 119,91 млрд долларов, против 4 242,16 млрд гривен (или 116,01 млрд долларов) месяцем ранее.

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Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 4 045,16 млрд гривен (110,62 млрд долларов) против 3 882,90 млрд гривен (106,18 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 67,01 млрд долларов до 71,11 млрд долларов.

Прямой внутренний долг вырос в гривневом эквиваленте с 1 432,45 млрд гривен до 1 444,75 млрд гривен (в долларовом эквиваленте вырос с 39,17 млрд долларов до 39,51 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 339,83 млрд гривен, или 9,29 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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