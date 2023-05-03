Дефицит госбюджета сократился до 33 млрд грн — Finance.ua

Дефицит госбюджета сократился до 33 млрд грн Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Дефицит госбюджета сократился до 33 млрд грн

Кассовые расходы госбюджета в апреле уменьшились до 295,8 млрд грн по сравнению с 300,8 млрд грн в марте.

Дефицит государственного бюджета в апреле 2023 года уменьшился до 32,6 млрд грн с 59,2 млрд грн в марте, в том числе по общему фонду — до 65,6 млрд грн с 72,6 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В то же время поступления в общий фонд госбюджета в апреле выросли до 162,8 млрд грн со 152,2 млрд грн в марте и 132,2 млрд грн в феврале.

При этом грантовая международная помощь составила 45,7 млрд грн по сравнению с 45,8 млрд грн в марте и 51,4 млрд грн в феврале.

Без учета грантового финансирования доходы госбюджета в марте увеличились до 117,1 млрд грн со 106,4 млрд грн в марте и 80,8 млрд грн в феврале.

Всего за четыре месяца этого года кассовые расходы госбюджета составили 1043,2 млрд грн, в том числе общего фонда — 865,2 млрд грн, или 93,8% росписи, тогда как доходы госбюджета равнялись 787,6 млрд грн, из которых 179, 5 млрд грн составила грантовая международная помощь.

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За эти четыре месяца госбюджет был выполнен с дефицитом 252,9 млрд грн, в том числе общий фонд — 310,3 млрд грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 560,1 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2023 составили 596,9 млрд грн, или 83,4% от запланированных на этот период.

В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 171,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 41 млрд грн ($1,03 млрд и 86,9 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 61,3 млрд грн.

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