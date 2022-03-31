Общий фонд госбюджета перевыполнен на 7% в январе-марте, - Минфин — Finance.ua
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Общий фонд госбюджета перевыполнен на 7% в январе-марте, - Минфин

Сегодня 05:38Казна и Политика
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Общий фонд госбюджета перевыполнен на 7% в январе-марте, - МинфинОбщий фонд госбюджета перевыполнен на 7% в январе-марте, - Минфин
Общий фонд государственного бюджета в январе-марте перевыполнен на 7%.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе онлайн-брифинга.
По его данным, благодаря бизнесу общий фонд государственного бюджета по итогам 3-х месяцев уже перевыполнен на 7%.
Даже в марте (на 29.03) Налоговая служба смогла обеспечить налоговые поступления в сумме, что на 19 млрд гривен больше плана (+12%).
Напомним, в феврале поступления в общий фонд госбюджета превысили план на 29,3% и составили 104,6 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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