Общий фонд госбюджета перевыполнен на 7% в январе-марте, - Минфин — Finance.ua

Общий фонд госбюджета перевыполнен на 7% в январе-марте, - Минфин

Сегодня 05:38 — Казна и Политика

Общий фонд госбюджета перевыполнен на 7% в январе-марте, - Минфин

Общий фонд государственного бюджета в январе-марте перевыполнен на 7%.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе онлайн-брифинга.

По его данным, благодаря бизнесу общий фонд государственного бюджета по итогам 3-х месяцев уже перевыполнен на 7%.

Даже в марте (на 29.03) Налоговая служба смогла обеспечить налоговые поступления в сумме, что на 19 млрд гривен больше плана (+12%).

Напомним, в феврале поступления в общий фонд госбюджета превысили план на 29,3% и составили 104,6 млрд гривен.

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