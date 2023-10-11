Общине Киева вернут 4 га земли, на которой строят ЖК «Академ-Квартал» — Finance.ua

Общине Киева вернут 4 га земли, на которой строят ЖК «Академ-Квартал» Сегодня 17:21

Общине Киева вернут 4 га земли, на которой строят ЖК «Академ-Квартал»

Киеву вернут земли, на которых строят ЖК «Академ-Квартал» в Святошинском районе.

Решение суда о возвращении 4 га земли стоимостью более 217 млн ​​грн вступило в силу 10 октября 2023 года.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Земли расположены в Святошинском районе на переулке Приборном.

Вступило в законную силу решение суда по иску Киевской городской прокуратуры, которым не допущено осуществление жилой застройки на землях промышленности в городе Киеве.

Напомним, что в феврале 2023 года Хозяйственный суд города Киева поддержал позицию Киевской городской прокуратуры относительно нецелевого использования ЧАО «Киевский опытно-экспериментальный завод «Уголь» коммунального земельного участка промышленности площадью свыше 4 га стоимостью 217,4 млн грн, расположенного по переулку Приборному в Святошинском районе города Киева, для строительства жилого комплекса.

Суд удовлетворил иск прокурора в интересах государства в лице Киевского городского совета к обществу о расторжении договора аренды и возвращении указанного земельного участка территориальной общине.

Установлено, что решением Киевского городского совета и заключенным в его исполнение договором акционерному обществу передан в долгосрочную аренду на 25 лет указанный земельный участок с конкретно определенным назначением — для эксплуатации и обслуживания административно-производственных и хозяйственных зданий и сооружений, относящийся к категории земель промышленности.

Однако, в нарушение земельного законодательства и вопреки условиям договора, общество осуществляет застройку земельного участка жилым комплексом, чем фактически без соответствующего решения Киевского городского совета изменило категорию земельного участка с земель промышленности на земли жилой и общественной застройки.

Таким образом, общество, достоверно осведомленное об отсутствии решения арендодателя относительно изменения целевого назначения спорного земельного участка, осуществляет нецелевое использование земли путем застройки земельного участка жилым комплексом, в то время как для этой цели земля не отводилась. В то же время жилая застройка земель промышленности приводит к невозможности их дальнейшего использования территориальной общиной для промышленных нужд города Киева.

Благодаря собранным надлежащим и допустимым доказательствам нецелевого использования земельного участка промышленности, а также активной позиции прокуроров Киевской городской прокуратуры Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева об удовлетворении иска прокуратуры.

Таким образом, указанное решение суда первой инстанции вступило в законную силу, в связи с чем прокурором предотвращена застройка значительной части коммунального земельного участка промышленности жилым комплексом вопреки его целевому назначению.

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