Нардепы поддержали три законопроекта для запуска Defence City — Finance.ua

Нардепы поддержали три законопроекта для запуска Defence City Сегодня 17:36

Нардепы поддержали три законопроекта для запуска Defence City

Верховная Рада Украины приняла за основу три законопроекта, необходимых для запуска Defence City — специального режима налогообложения и регулирования для поддержки украинских производителей оружия. Речь идет о налоговой (№ 13420), таможенной (№ 13421) и регуляторной части (№ 13422−1).

Об этом сообщил нардеп «Голоса» Ярослав Железняк.

Законопроекты поддержали 283, 284 и 281 голоса соответственно.

Они предусматривают введение Перечня предприятий ОПК (резидентов Defence City), который будет формировать и вести Министерство обороны Украины, а также защиту информации: сам перечень, отчетность предприятий и информация о них будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться в установленном порядке.

налоговые льготы будут действовать до 1 января 2036: Документы предусматривают , что

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;

освобождение от земельного налога;

освобождение от налога на недвижимость;

освобождение от экологического налога.

Также остаются в силе льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса: льготы по НДС, ускоренная амортизация, преимущества для релоцированных предприятий и их работников.

Среди прочего, законопроекты вводят дополнительные инструменты поддержки:

упрощение таможенных процедур;

упрощенный экспортный контроль для военных технологий;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций.

поддержка в процессе релокации

«Законопроекты о Defence City готовятся в сотрудничестве с Министерством обороны Украины и с представителями отрасли. Диалог с предприятиями будет продолжаться и дальше — в частности, при подготовке законопроектов ко второму чтению», — отметил председатель комитета по вопросам финансов Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

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