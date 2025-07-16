Нардепы поддержали три законопроекта для запуска Defence City — Finance.ua

Нардепы поддержали три законопроекта для запуска Defence City
Верховная Рада Украины приняла за основу три законопроекта, необходимых для запуска Defence City — специального режима налогообложения и регулирования для поддержки украинских производителей оружия. Речь идет о налоговой (№ 13420), таможенной (№ 13421) и регуляторной части (№ 13422−1).
Об этом сообщил нардеп «Голоса» Ярослав Железняк.
Законопроекты поддержали 283, 284 и 281 голоса соответственно.
Они предусматривают введение Перечня предприятий ОПК (резидентов Defence City), который будет формировать и вести Министерство обороны Украины, а также защиту информации: сам перечень, отчетность предприятий и информация о них будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться в установленном порядке.
Документы предусматривают, что налоговые льготы будут действовать до 1 января 2036:
- освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;
- освобождение от земельного налога;
- освобождение от налога на недвижимость;
- освобождение от экологического налога.
Также остаются в силе льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса: льготы по НДС, ускоренная амортизация, преимущества для релоцированных предприятий и их работников.
Среди прочего, законопроекты вводят дополнительные инструменты поддержки:
- упрощение таможенных процедур;
- упрощенный экспортный контроль для военных технологий;
- возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций.
- поддержка в процессе релокации
«Законопроекты о Defence City готовятся в сотрудничестве с Министерством обороны Украины и с представителями отрасли. Диалог с предприятиями будет продолжаться и дальше — в частности, при подготовке законопроектов ко второму чтению», — отметил председатель комитета по вопросам финансов Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.
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