Общественные организации могут получить гранты от Норвегии — Finance.ua

Общественные организации могут получить гранты от Норвегии Сегодня 15:37 — Казна и Политика

Общественные организации могут получить гранты от Норвегии

Правительство Норвегии запускает новую грантовую программу по поддержке гражданского общества в Украине. На реализацию планируют выделить почти $6,4 млн. Проект будет действовать до 2027 года включительно.

Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии.

«Гражданское общество играет в Украине центральную роль в объединении страны и укреплении стойкости против российской захватнической войны. Норвегия начинает новую грантовую программу — на основе подачи заявок, для поддержки работы общества — и выделяет на это 70 миллионов норвежских крон (6,37 млн ​​долларов)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Украине много хорошо известных организаций, в частности в сфере прав человека, демократии, борьбы с коррупцией и гуманитарной помощи.

Кто может присоединиться к программе

Международные, украинские, норвежские и другие сетевые организации могут подать заявку самостоятельно или в рамках сотрудничества.

Партнерами могут быть местные украинские организации, например неправительственные или организации по определенным интересам, профсоюзы или независимые медиа.

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Схема поддержки не включает гуманитарные усилия, поддержку военных, частного бизнеса или организаций ООН.

Период поддержки продлится с 2024 по 2027 год включительно. Конечный срок подачи заявок — 19 июня 2024 года.

theБабель По материалам:

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