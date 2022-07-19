Общая стоимость всех криптовалют в мире стала больше 1 триллиона — Finance.ua

Общая стоимость всех криптовалют в мире стала больше 1 триллиона Сегодня 18:30 — Финтех и Карты

Общая стоимость всех криптовалют в мире стала больше 1 триллиона

После нескольких недель медвежьей торговли, неопределенности и волатильности дела на большей части рынка криптовалют начинают улучшаться. Общая капитализация уже возобновила отметку в 1 триллион долларов и продолжает расти.

В частности, согласно данным CoinMarketCap, полученным 18 июля, капитализация мирового рынка криптовалют увеличилась примерно на 4,39% за последние 24 часа, с примерно 977 миллиардов долларов до текущих 1,02 триллиона долларов.

Весь рынок криптовалют зафиксировал рост в тандеме с ценой Bitcoin (BTC) — почти все из ТОП-20 крупнейших цифровых валют по рыночной капитализации на момент публикации торговались в плюсе.

В течение дня Bitcoin временно торговался выше $22 000 за 1 ВТС.

На криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

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