Обращайте внимание на эти 5 групп рисков перед инвестированием — советы эксперта
В среднем даже довольно диверсифицированные инвесторы зарабатывают на 2-10% ниже рынка в год, а в 2021-м это было 18.39% vs. 28.71% для S&P500.
Об этом рассказал во время конференции «Жить на проценты» Роман Кошовский, бизнес-аналитик, автор ютуб-проекта «Зажги цели», соучредитель движения FIRE в Украине.
По его словам, многие выбирают активные стратегии или микс пассивной и активной, но в погоне за более высокой доходностью упускают возможные риски и нюансы.
Также люди часто принимают во внимание системный риск («рыночный») и несистемный («бизнес-риск»), однако забывают о поведенческих рисках.
Что нужно учитывать для качественного инвестирования? Роман выделяет пять основных групп для нашего анализа.
Эго-риски:
• Чрезмерная самоуверенность: ощущение компетентности или знаний, превышающих реальные имеющиеся компетенции/знания.
• Подтверждающее предубеждение: склонность искать информацию, подтверждающую инвестиционную идею и игнорирующую противоположные тезисы.
• Эффект владения: тенденция воспринимать акции/актив как более ценные просто потому, что мы им владеем.
• Рефлекс Земмельвейса: рефлексивное отвержение информации, которая не согласуется с благосклонной идеей или мнением.
• Эффект ошибочного консенсуса: переоценка степени согласия других инвесторов с нашими инвестиционными идеями.
• Иллюзия контроля: склонность верить, что мы имеем большее влияние на результаты рынка, чем это на самом деле.
Эмоциональные риски:
• Эвристика аффекта: тенденция текущего эмоционального состояния влиять на собственное восприятие риска.
• Разрыв эмпатии: недооценка нашей зависимости от эмоций и переоценка использования логики при принятии решений.
• Эффект негативности: предубеждение относительно негативных событий и мыслей влияют на наше восприятие риска гораздо сильнее положительных событий.
• Предвзятость оптимизма: ошибочная вера в то, что мы с меньшей вероятностью испытываем негативное событие по сравнению с другими.
• Эффект страуса: попытка избежать риска, делая вид, что его не существует.
• Компенсация риска: склонность корректировать рискованное поведение в отношении субъективного восприятия риска (водители увеличивают скорость, когда они пристегнуты ремнем безопасности).
Риски внимания:
• Привязка/Якорение: склонность слишком сильно полагаться на первую полученную информацию (например, цену, уплаченную за акции) при принятии инвестиционных решений.
• Предубеждение доступности: склонность путать легкость упоминания о конкретной информации с ее влиянием или вероятностью.
• Предубеждение внимания: склонность путать наше собственное зацикливание на определенной теме с ее подлинной важностью.
• Фиксация на родной стране: предубеждение о рассмотрении отечественных ЦБ как более безопасных и понятных, чем их международные аналоги.
• Эффект фрейминга: наше восприятие риска меняется в зависимости от того, рассматривается ли он как потеря или прибыль.
• Эффект простой экспозиции: явление, из-за которого мы считаем акции менее рискованными, если мы знакомы с компанией.
Риски консерватизма:
• Неприятие потерь: асимметричная связь между прибылью и потерей, при которой боль от потери намного больше, чем радость от прибыли.
• Предубеждение статус-кво: люди желают, чтобы вещи оставались такими, какие они есть.
• Ошибка необратимых расходов: рассуждения о том, что необходимо идти на дальнейший риск, пытаясь возместить прошлые потери.
• Предубеждение нормальности: вера в то, что все, что было, будет и дальше.
• Предубеждение нулевого риска: стремление к полному устранению определенных рисков, даже если альтернативные варианты предлагают лучшее снижение риска в общем портфеле.
• Гиперболическое дисконтирование: склонность резко занижать вознаграждения, которые возникнут в будущем по сравнению с наблюдаемыми сегодня.
Информационные риски:
• Обман базовой вероятности: склонность игнорировать значимую вероятность в пользу частичной информации, которая может быть более кричащей.
• Предубеждение слепой зоны: способность распознавать ложное мышление у других, но не в себе.
• Информационное предубеждение: ошибочное убеждение, что больше информации, какой бы тривиальной она ни была, всегда лучше для принятия инвестиционного решения.
• Неприятие двусмысленности: предпочтение известному риску перед неизвестным.
• Тривиальность: склонность придавать значительный вес незначительной информации.
Кошовский советует в каждом случае:
1). Если «чешется» принять решение или отклониться от стратегии? — сверяться с 5-ю группами этих предубеждений.
2). Ориентироваться на правила и желтые/красные линии, которые выделили для себя «на берегу до плавания».
3). Сохранять любознательность, но тестировать гипотезы взвешенно на определенную долю капитала.
4). Учиться постоянно, потому что у всех нас есть свои «чертики» на плечах.
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