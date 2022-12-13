Обращайте внимание на эти 5 групп рисков перед инвестированием — советы эксперта Сегодня 09:03 — Личные финансы

В среднем даже довольно диверсифицированные инвесторы зарабатывают на 2-10% ниже рынка в год, а в 2021-м это было 18.39% vs. 28.71% для S&P500.

Об этом рассказал во время конференции «Жить на проценты» Роман Кошовский, бизнес-аналитик, автор ютуб-проекта «Зажги цели», соучредитель движения FIRE в Украине.

По его словам, многие выбирают активные стратегии или микс пассивной и активной, но в погоне за более высокой доходностью упускают возможные риски и нюансы.

Также люди часто принимают во внимание системный риск («рыночный») и несистемный («бизнес-риск»), однако забывают о поведенческих рисках.

Что нужно учитывать для качественного инвестирования? Роман выделяет пять основных групп для нашего анализа.

Эго-риски:

• Чрезмерная самоуверенность: ощущение компетентности или знаний, превышающих реальные имеющиеся компетенции/знания.

• Подтверждающее предубеждение: склонность искать информацию, подтверждающую инвестиционную идею и игнорирующую противоположные тезисы.

• Эффект владения: тенденция воспринимать акции/актив как более ценные просто потому, что мы им владеем.

• Рефлекс Земмельвейса: рефлексивное отвержение информации, которая не согласуется с благосклонной идеей или мнением.

• Эффект ошибочного консенсуса: переоценка степени согласия других инвесторов с нашими инвестиционными идеями.

• Иллюзия контроля: склонность верить, что мы имеем большее влияние на результаты рынка, чем это на самом деле.

Эмоциональные риски:

• Эвристика аффекта: тенденция текущего эмоционального состояния влиять на собственное восприятие риска.

• Разрыв эмпатии: недооценка нашей зависимости от эмоций и переоценка использования логики при принятии решений.

• Эффект негативности: предубеждение относительно негативных событий и мыслей влияют на наше восприятие риска гораздо сильнее положительных событий.

• Предвзятость оптимизма: ошибочная вера в то, что мы с меньшей вероятностью испытываем негативное событие по сравнению с другими.

• Эффект страуса: попытка избежать риска, делая вид, что его не существует.

• Компенсация риска: склонность корректировать рискованное поведение в отношении субъективного восприятия риска (водители увеличивают скорость, когда они пристегнуты ремнем безопасности).

Риски внимания:

• Привязка/Якорение: склонность слишком сильно полагаться на первую полученную информацию (например, цену, уплаченную за акции) при принятии инвестиционных решений.

• Предубеждение доступности: склонность путать легкость упоминания о конкретной информации с ее влиянием или вероятностью.

• Предубеждение внимания: склонность путать наше собственное зацикливание на определенной теме с ее подлинной важностью.

• Фиксация на родной стране: предубеждение о рассмотрении отечественных ЦБ как более безопасных и понятных, чем их международные аналоги.

• Эффект фрейминга: наше восприятие риска меняется в зависимости от того, рассматривается ли он как потеря или прибыль.

• Эффект простой экспозиции: явление, из-за которого мы считаем акции менее рискованными, если мы знакомы с компанией.

Риски консерватизма:

• Неприятие потерь: асимметричная связь между прибылью и потерей, при которой боль от потери намного больше, чем радость от прибыли.

• Предубеждение статус-кво: люди желают, чтобы вещи оставались такими, какие они есть.

• Ошибка необратимых расходов: рассуждения о том, что необходимо идти на дальнейший риск, пытаясь возместить прошлые потери.

• Предубеждение нормальности: вера в то, что все, что было, будет и дальше.

• Предубеждение нулевого риска: стремление к полному устранению определенных рисков, даже если альтернативные варианты предлагают лучшее снижение риска в общем портфеле.

• Гиперболическое дисконтирование: склонность резко занижать вознаграждения, которые возникнут в будущем по сравнению с наблюдаемыми сегодня.

Информационные риски:

• Обман базовой вероятности: склонность игнорировать значимую вероятность в пользу частичной информации, которая может быть более кричащей.

• Предубеждение слепой зоны: способность распознавать ложное мышление у других, но не в себе.

• Информационное предубеждение: ошибочное убеждение, что больше информации, какой бы тривиальной она ни была, всегда лучше для принятия инвестиционного решения.

• Неприятие двусмысленности: предпочтение известному риску перед неизвестным.

• Тривиальность: склонность придавать значительный вес незначительной информации.

Кошовский советует в каждом случае:

1). Если «чешется» принять решение или отклониться от стратегии? — сверяться с 5-ю группами этих предубеждений.

2). Ориентироваться на правила и желтые/красные линии, которые выделили для себя «на берегу до плавания».

3). Сохранять любознательность, но тестировать гипотезы взвешенно на определенную долю капитала.

4). Учиться постоянно, потому что у всех нас есть свои «чертики» на плечах.

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