Обработанные обломки сооружений могут стать основой для строительных материалов

194
Переработанные обломки построек, разрушенных во время войны, могут быть использованы для производства бетонных смесей. Прочность и пластичность полученного материала оказались на 30% выше проектных ожиданий, что делает его пригодным для отстройки Украины.
Об этом свидетельствуют результаты лабораторного исследования Ukraine Support Team.
По данным тестирования, до 50% природного заполнителя, например песка, в бетоне можно заменить рециклинговыми материалами. Речь идет о переработанных обломках построек. При этом прочность и технологические характеристики смеси остаются на должном уровне.

Масштабы разрушений

По состоянию на март 2025 года количество жилья, разрушенного россией с февраля 2022 года, достигло 231 000 объектов. Это создало значительные объемы отходов, которые стали заметным экологическим и социальным вызовом для общин.
Руководитель Ukraine Support Team Елена Колтик отмечает, что использование таких материалов может превратить проблему утилизации отходов на ресурс для восстановления.
Команда уже анализирует, в каких видах строительной продукции можно применять переработанные материалы, чтобы общины получили экономический эффект и уменьшили нагрузку на окружающую среду.

Поддержка городов и производителей

Исследование было проведено при поддержке производителя цемента Cemark, а также Харьковского и Николаевского городских советов. Вместе с Ukraine Support Team они рассматривают возможность масштабирования технологических решений по переработке строительных отходов в новые материалы. Подобные подходы могут стать важным ресурсом для восстановления украинских городов.
Новый подход поможет сохранить сырьевой потенциал Украины, убежден городской голова Николаева Александр Сенкевич.
«Использование рециклинговых материалов может существенно повысить рыночную ценность конечного продукта, делая новые строительные материалы более конкурентоспособными с точки зрения устойчивого строительства», — добавляет Сенкевич.
