Оборвать все связи с россией: комиссар ЕС по энергетике назвал главную цель — Finance.ua
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Оборвать все связи с россией: комиссар ЕС по энергетике назвал главную цель

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Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен считает своим «главным приоритетом» разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского Союза с россией.
Об этом сообщается в интервью Йоргенсену изданию Politico.
Йоргенсен предупредил, что ЕС дает сбои в своей многолетней кампании по отказу от российского топлива и ему требуется план, чтобы вернуть всё на круги своя.
Он отметил рост закупки ЕС российского сжиженного природного газа как особую проблему. Кроме того, пять стран ЕС по-прежнему зависят от россии в плане ядерного топлива.
«То, что нам удалось снизить нашу зависимость настолько, действительно является большим достижением», — сказал Йоргенсен.
Но «очевидно для всех, что должно произойти что-то новое, потому что… сейчас все начинает двигаться в неправильном направлении», добавил он, заявив, что представит «реальную дорожную карту, которая будет включать эффективные инструменты и средства для решения оставшейся части проблемы».
Йоргенсен заявил, что его план будет сосредоточен «прежде всего на газе, но также на нефти и ядерной энергии» и будет реализован в течение первых 100 дней после его вступления в должность, что фактически дает ему крайний срок — середину марта.
План является следующим шагом в масштабных усилиях ЕС по изменению того, как он обеспечивает жизнь 450 млн. человек после вторжения россии в Украину в 2022 году. Блок уже ввел полный запрет на морской экспорт угля и нефти из рф, одновременно сократив свою зависимость от поставок трубопроводного газа примерно на две трети.
По материалам:
РБК-Україна
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