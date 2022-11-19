Обнулили лимит на кредитке: как увеличить кредитный лимит — Finance.ua
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Обнулили лимит на кредитке: как увеличить кредитный лимит

Кредит&Депозит
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Банк может в любой момент изменить размер кредитного лимита. При этом его могут как снизить, так и увеличить. Если банк совсем обнуляет лимит, значит, финансовое учреждение сомневается в платежеспособности клиента.
Как объяснили сотрудники ПриватБанка в ответ на жалобу клиента в профильном форуме Минфин, на размер кредитного лимита влияют кредитная история, наличие депозита, наличие зарплатной карты в банке, активность клиента.
Если банк видит, что клиент ежемесячно пополняет свои счета на определенную сумму, вероятно, размер кредитного лимита ему установят куда охотнее, чем клиенту, который редко пользуется своей картой.
«Банк принимает решение о размере кредитного лимита и его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него могут влиять кредитная история, наличие депозитов и другие факторы», — говорится в сообщении банка.
Как увеличить кредитный лимит?
Обратитесь к менеджеру банка, предоставьте справку о своем доходе (если ее запросят). Если банк будет уверен в вашей платежеспособности, возможно, это позволит увеличить лимит.
Откройте депозит, погасите открытые кредиты. Это также позволит увеличить шансы на повышение кредитного лимита.
Используйте свою карту, участвуйте в предложениях и акциях. Чем активнее вы, тем больше банк вам доверяет.

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По материалам:
Обозреватель
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