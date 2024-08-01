Обновленный планшет от Xiaomi может стать абсолютным бестселлером продаж (цена) — Finance.ua
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Обновленный планшет от Xiaomi может стать абсолютным бестселлером продаж (цена)

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi расширила свою линейку планшетов, представив обновленную версию Redmi Pad SE. Новинка отличается от предшественника более компактными размерами, поддержкой мобильной связи 4G и обновленным дизайном.
Главной особенностью нового Redmi Pad SE 4G стал 8,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340×800 пикселей. Это сделало устройство значительно компактнее предшественника с 11-дюймовым экраном. Габариты планшета составляют 211,6×125,5×8,8 мм, а вес — 370 г.
Под капотом новинки работает процессор MediaTek Helio G85, дополненный 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 6650 мАч, предусмотрена поддержка зарядки мощностью 10 Вт. Планшет оснащен стереодинамиками и имеет защиту от влаги по стандарту IP53.
Продажа Redmi Pad SE 4G стартует 2 августа 2024 года. Базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 131 доллар. Отметим, что эта низкая цена и обновленный функционал может сделать этот планшет одним из популярнейших гаджетов компании, ведь устройства серии давно завоевали популярность на рынке.
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По материалам:
ITsider.
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