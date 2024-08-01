Обновленный планшет от Xiaomi может стать абсолютным бестселлером продаж (цена) — Finance.ua

Обновленный планшет от Xiaomi может стать абсолютным бестселлером продаж (цена)
Компания Xiaomi расширила свою линейку планшетов, представив обновленную версию Redmi Pad SE. Новинка отличается от предшественника более компактными размерами, поддержкой мобильной связи 4G и обновленным дизайном.
Главной особенностью нового Redmi Pad SE 4G стал 8,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340×800 пикселей. Это сделало устройство значительно компактнее предшественника с 11-дюймовым экраном. Габариты планшета составляют 211,6×125,5×8,8 мм, а вес — 370 г.
Под капотом новинки работает процессор MediaTek Helio G85, дополненный 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 6650 мАч, предусмотрена поддержка зарядки мощностью 10 Вт. Планшет оснащен стереодинамиками и имеет защиту от влаги по стандарту IP53.
Продажа Redmi Pad SE 4G стартует 2 августа 2024 года. Базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 131 доллар. Отметим, что эта низкая цена и обновленный функционал может сделать этот планшет одним из популярнейших гаджетов компании, ведь устройства серии давно завоевали популярность на рынке.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в банках и финансовых организациях.
Кредиты в Украине
Поделиться новостью