Обновление данных: что будет с украинцами за рубежом — Finance.ua

Обновление данных: что будет с украинцами за рубежом Сегодня 14:00 — Личные финансы

Обновление данных: что будет с украинцами за рубежом

С военнообязанными, которые находятся за рубежом и не обновили свои данные, алгоритм такой: они также могут получить штрафы, блокирование счетов в украинских банках и аресты имущества. Ну и, конечно, внесение в розыскные базы.

Однако напомним еще раз — нарушение статей 210 ​​и 210−1 КУоАП — это не криминал. Поэтому международного розыска и, соответственно, депортации не будет.

Правда, неизвестно, что будет с обновлением паспортов гражданина Украины, однако, как представляется, Европа будет смотреть на все это прежде всего с точки зрения прав человека. Поэтому если вас не пугает блокировка счетов и арест имущества в Украине — последствий для вас фактически никаких.

Что будет с теми, кто обновил данные

Если вы думаете, что для тех, кто выполнил требования государства и обновил данные, наше государство не припасло сюрпризов, вы ошибаетесь. Правда, здесь все будет происходить в несколько другом плане — тех, кто обновил данные, органы ТЦК и СП пригласят для дальнейшего обновления данных. Звучит это немного дико, однако так и будет — окажется, что обновленные данные обновлены не полностью.

То есть ждите «писем счастья» с приглашением зайти в ТЦК. Если же вы его проигнорируете, то возвращайтесь к началу материала и изучайте все те последствия, которых вы счастливо избежали, обновив учетные данные.

Дело в том, что игнорирование повестки повлечет за собой практически весь набор карательных мер, которые описаны в этом материале. Но уже из-за неявки по повестке. Но удастся ли обжаловать постановление, которое будет вынесено в этом случае — уже вопрос далеко не такой однозначный, как в случае со штрафными санкциями за необновление данных.

Говорят, что штрафы незаконны — это правда?

Действительно, во время практического применения всей той юридической вакханалии, которую украинский законодатель создал в сфере мобилизации и воинского учета за последние несколько месяцев, неожиданно оказалось, что тех, кто не обновил данные, представители ТЦК и СП штрафовать не могут. Во всяком случае, об этом свидетельствует судебная практика, пусть и не во всех случаях.

Поскольку, как предусматривает примечание к статье 210 КУоАП, «Положения статей 210, 210−1 настоящего Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы».

А у органов ТЦК и СП доступ ко всем этим базам есть. Хотя, несмотря на это, эти органы налагают штрафы. Поэтому мы имеем целый шквал судебных исков по обжалованию постановлений ТЦК и СП по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210−1 КУоАП. И, что главное, суды часто встают на сторону граждан Украины.

Чем закончится все то, что наделали наши законотворцы в сфере мобилизационного законодательства, пока прогнозировать трудно, но для тех, кто получил или получит от ТЦК и СП постановление о штрафе, кому в результате арестовали счета и имущество или применили другие меры, с этим связанные, важно понимать: методы борьбы с такими действиями есть. И, что еще важнее — они действенны.

Поэтому позволим себе дать совет: в случае, если на вас наложили штраф — обращайтесь в суд и обжалуйте его. Адвокаты оперативно отреагировали на положительную судебную практику, поэтому вы можете рассчитывать на квалифицированную, а самое главное — действенную юридическую помощь. Цена вопроса по сравнению с суммами взысканий однозначно стоит на расходы на адвоката и судебный иск.

Однако со всем этим позитивом все же оговоримся: Украина является правовым государством чисто на бумаге. В нашем случае это означает, что одни суды отменяют постановления ТЦК и СП о привлечении к административной ответственности, вынесенные с нарушением процедуры, а другие нет. И в какой именно суд попадете именно вы — вопрос, как вы понимаете, риторический.

Кроме того, следует помнить о правовом нигилизме работников ТЦК и СП. Поэтому обновили ли вы данные или не обновили — будьте готовы к самым неприятным сюрпризам.

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