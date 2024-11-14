Обновлена ​​запись в е-очередь в консульские учреждения: что изменилось — Finance.ua

Обновлена ​​запись в е-очередь в консульские учреждения: что изменилось Сегодня 14:38 — Личные финансы

Обновлена ​​запись в е-очередь в консульские учреждения: что изменилось

Для украинцев за рубежом введены важные изменения в процессе получения консульских услуг. Они касаются записи в электронную очередь.

Как сообщает Yavp.pl , с 13 ноября доступна обновленная электронная очередь для записи на консульские услуги.

Что изменилось?

«Мы знаем, что у граждан Украины возникало много проблем с пользованием электронной очередью и своевременным доступом к сервисам МИД. Собрав замечания и пожелания пользователей, мы создали обновленную е-очередь, в которой упрощенная запись и больше свободных мест», — отмечают на страницах консульских учреждений Украины в соцсетях.

Основные изменения и новые возможности:

Запись на полгода вперед — теперь можно планировать визит заблаговременно. Система подтверждения записи за 30, 7 и 3 дня до визита. Это поможет уволить слоты, если кто-то не сможет прийти, и даст шанс записаться другим. Возможность добавить к записи детей — теперь можно получить больше сервисов за один визит. Защита от «посредников» — усилены механизмы противодействия недоброжелательным пользователям.

Обновленный сервис также позволяет:

Легко управлять своей записью через обновленный кабинет.

Пользоваться услугами, которые автоматически проверяют наличие необходимых документов для мужчин призывного возраста.

Бронировать визит даже на ближайшие дни, если кто-то отменит свою запись.

Что делать, если нет электронной подписи?

Для тех, кто по объективным причинам не может получить электронную подпись (в отличие от нежелания ее получения), также есть выход.

Консульский отдел в Варшаве просит сообщать об этом по электронному адресу консульского отдела Посольства Украины в Республике Польша (на сайте указан consul_pl@mfa.gov.ua ).

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Генконсульство Украины в Кракове также просит писать по электронному адресу (на сайте указана gc_plk@mfa.gov.ua ).

Во всех этих случаях вам помогут выбрать удобное время для визита в консульские учреждения Украины в Польше.

Что делать при запуске обновленной е-очереди тем, у кого уже были записи?

«В связи с перезапуском обновленной е-очереди, мы вынуждены попросить всех пользователей, уже имеющих записи на дату после 14.11.2024, еще раз пройти регистрацию в обновленной очереди. Просим с пониманием отнестись к необходимости перезапустить систему ради удобства всех пользователей и противодействия махинациям, которые усложняли пользование сервисами МИД», — говорится в сообщении консульских учреждений.

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