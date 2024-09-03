Обновлен рейтинг популярности браузеров на 2024 год — Finance.ua

Обновлен рейтинг популярности браузеров на 2024 год Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

Компания Statcounter обновила статистику распространенности браузеров на всех доступных платформах, и результаты показывают некоторые интересные изменения. К концу августа 2024 года лидер рынка в сегменте десктопных браузеров остался без изменений, хотя конкуренция со стороны альтернативных браузеров немного повлияла на его рыночную долю.

Google Chrome продолжает доминировать в десктопном сегменте с долей рынка 64,54%, хотя его позиция снизилась на 0,18% по сравнению с предыдущим месяцем. Microsoft Edge занимает вторую позицию с долей 13,78%, что является небольшим повышением на 0,03%. Apple Safari занимает третье место с долей 9,4%, которая увеличилось на 0,3% по сравнению с июлем. Mozilla Firefox удерживает четвертую позицию с долей 6,65%, что является незначительным увеличением на 0,01%, а Opera располагается на пятой строчке с долей 2,43%.

На мобильных платформах картина выглядит несколько иначе. Google Chrome сохраняет лидерство с рыночной долей 66,2%, хотя эта доля снизилась на 0,25% за месяц. Safari занимает второе место с долей 23,26%, которая также уменьшилась, но лишь на 0,05%. Samsung Internet следует за ним с долей 4,13%, которая уменьшилась на 0,06%. Opera занимает четвертое место с долей 2,04%, что является незначительным ростом на 0,17%, а UC Browser замкнул пятерку лидеров с долей 1,78%, которая выросла на 0,12%.

Эти изменения свидетельствуют о постоянных колебаниях на рынке браузеров, где доминирующие игроки находятся под постоянным давлением со стороны конкурентов, а также отражают общие тенденции в использовании браузеров на разных платформах.

itechua По материалам:

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