Обновлен порядок документирования страховых выплат физическим лицам для целей налогообложения — Finance.ua

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Обновлен порядок документирования страховых выплат физическим лицам для целей налогообложения

Страхование
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Обновлен порядок документирования страховых выплат физическим лицам для целей налогообложения
Обновлен порядок документирования страховых выплат физическим лицам для целей налогообложения
Национальный банк обновил порядок документирования страховой выплаты/возмещения/выкупной суммы по договору страхования, которую получает физическое лицо, согласно изменениям в законодательство Украины в сфере страхования и здравоохранения.
Положение о порядке применения подпунктов 165.1.27 и 165.1.28 пункта 165.1 статьи 165 раздела IV Налогового кодекса Украины при осуществлении деятельности по страхованию (далее — Положение) предусматривает:
  • актуализированный перечень документов, в том числе медицинских, которые должным образом подтверждают факт причинения вреда жизни и/или здоровью застрахованного лица;
  • возможность урегулирования страховых случаев по упрощенной процедуре в случае осуществления страховой выплаты, размер которой не превышает установленный лимит;
  • возможность использования электронных сервисов для предоставления подтверждающих документов, в частности э-паспорта, через Единый портал государственных услуг «Дія», документов из отдельных реестров в сфере здравоохранения.
Требования Положения должны соблюдаться страховщиками-резидентами, филиалами страховщиков-нерезидентов и Моторным (транспортным) страховым бюро Украины при осуществлении физическому лицу выплаты по договору страхования.
Положение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 15 июля 2024 № 85, которое вступает в силу с 17 октября 2024 года.
Положение принято на замену соответствующих требований в распоряжении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 24 декабря 2010 № 997 (с изменениями).
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Finance.ua Страхование

По материалам:
borgexpert
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