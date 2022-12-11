Обнародован список готовых к работе в период блэкаута отелей — Finance.ua

Обнародован список готовых к работе в период блэкаута отелей Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Ассоциация отелей и курортов Украины (UHRA, Ukrainian Hotel&Resort Association) обнародовала интерактивную карту отелей , готовых к работе в условиях перебоев с энергоснабжением.

Как сообщили в пресс-службе UHRA, на карту нанесены 52 гостиницы. Это результат первой волны проведенного опроса сферы гостеприимства о готовности работать в блэкаут.

При формировании карты рекомендованных гостиниц были приняты во внимание следующие особенности и требования технического устройства отелей: наличие укрытия; средства для автономного энергообеспечения, достаточного обеспечения работы инженерных систем, освещения, технологического оборудования; наличие резервуаров с водой или собственной скважины при перебоях с водоснабжением; способы обеспечения интернетом и их покрытие; зависимость системы теплоснабжения от газопровода и электросетей; система голосового оповещения и коммуникации с гостями; наличие зон для публичного использования.

На карте зеленым цветом отмечены отели с максимальной готовностью и соответствующие всем вышеуказанным требованиям. Желтым — отели, которые также готовы к работе в блэкауте, но с определенными ограничениями. Голубой маркер — у гостиниц, которые отвечают не менее половины требований и работают над усовершенствованием услуг.

Сообщается, что отели, прошедшие опрос и не попавшие в интерактивную карту, получат рекомендации от UHRA.

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