Обменяли сувенирные 1,2 млн грн на настоящую валюту: в Киеве разоблачили мошенников — Finance.ua
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Обменяли сувенирные 1,2 млн грн на настоящую валюту: в Киеве разоблачили мошенников

Сегодня 22:09Криминал
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В Киеве задержали мошенников, обменявших 1,2 млн грн сувенирных денег на настоящую валюту.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«39-летняя женщина и ее 43-летний мужчина, заранее разместив в интернете объявления об обмене наличных денег, в дальнейшем получили предложение потерпевших об обмене денежных средств. Женщина при этом выполняла роль „администратора“ и в телефонном режиме вводила в заблуждение потерпевших. В дальнейшем ее подельник встречался с ними на территории Печерского и Шевченковского районов Киева и, в обмен на настоящие доллары США и евро, передавал сувенирные денежные средства, упакованные в банковские печатные упаковки», — говорится в сообщении.
По данным следствия, таким образом, злоумышленники завладели средствами граждан на сумму 23 600 долларов США и 16 900 евро, что составляет более 1,2 млн грн.
Правоохранители задержали мошеннический дуэт по ст. 208 УПК Украины после очередной аферы. В настоящее время они уведомлены о подозрении и по местам жительства проведены обыски.
По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 496 200 гривен каждому. Устанавливаются другие факты преступной деятельности этих лиц на территории Киева.
Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
По материалам: УНН
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