Обменники обязаны иметь камеры видеонаблюдения с 1 сентября — Finance.ua
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Обменники обязаны иметь камеры видеонаблюдения с 1 сентября

Валюта
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Пункты обмена валют должны до 31 августа оборудовать помещение системами технологического видеоконтроля, раньше они должны были это сделать до 3 августа.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Требования касаются помещений всех небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями.
В конце июля регулятор сделал условия работы пунктов обмена валют более жесткими. Прежде всего, им запретили публиковать курс валют на табло на улицах, эта информация должна размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.
Одним из пунктов, введенных тогда НБУ, было требование проведения процесса купли-продажи валют должно исключительно за видеонаблюдение. Она вступала в силу с 3 августа.
«Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, Национальный банк продлил этот срок до 31 августа 2022 года», — сообщил регулятор.
По материалам:
Економічна Правда
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