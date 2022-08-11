Обменники обложат новым налогом — Finance.ua

Обменники обложат новым налогом Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Обменники обложат новым налогом

В парламенте зарегистрировали законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль пунктов обмена валют.

Об этом заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Зарегистрировал в парламенте инициированный НБУ законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме», — написал Гетманцев.

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По его словам, в случае поддержки законопроекта парламентом бюджет будет ежемесячно получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплаты за каждый пункт обмена. Ежегодные поступления будут составлять около миллиарда гривен.

Депутат отметил, что в 2021 году обменники заплатили налог на прибыль всего 7 млн грн. Поступления в бюджет из одного пункта обмена составили около 1700 грн в год.

«Значительная часть денег в обменниках прошла мимо армии, пенсионеров и переселенцев в карманы владельцев обменников», — подчеркнул Гетманцев.

Сейчас во время войны в Украине работает около 4 тысяч пунктов обмена валют.

«Обмен валют всегда считался одним из наиболее прибыльных бизнесов, особенно в кризисные времена, связанные с объективным или искусственным колебанием курса гривны», — добавил он.

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