Обменники и банки обновили курсы валют: доллар подорожал — Finance.ua

Обменники и банки обновили курсы валют: доллар подорожал Сегодня 14:45 — Валюта

Доллар

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 декабря, подорожал на 20 копеек — до 37,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37 грн за доллар.

Средний курс гривны к евро сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня также подорожал — на 19 копеек до 37,69 грн/долл. (продать доллар можно по 37,56 грн). Евро же в обменниках подорожал на 20 копеек — до 40,70 грн/евро (курс продаж — 40,49 грн/евро).

УНІАН По материалам:

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