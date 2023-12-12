Обменники и банки обновили курсы валют: доллар подорожал — Finance.ua
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Обменники и банки обновили курсы валют: доллар подорожал

Валюта
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Доллар
Доллар
Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 декабря, подорожал на 20 копеек — до 37,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37 грн за доллар.
Средний курс гривны к евро сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40 грн за евро.
Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня также подорожал — на 19 копеек до 37,69 грн/долл. (продать доллар можно по 37,56 грн). Евро же в обменниках подорожал на 20 копеек — до 40,70 грн/евро (курс продаж — 40,49 грн/евро).

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По материалам:
УНІАН
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