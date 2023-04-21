Обмен водительского удостоверения доступен уже в Кёльне — Finance.ua

Обмен водительского удостоверения доступен уже в Кёльне Сегодня 13:23 — Технологии&Авто

Расширены возможности обмена водительского удостоверения за рубежом. Теперь эта услуга доступна в ГП «Документ» в немецком Кёльне.

«Паспортный сервис» находится по адресу:

Кёльн, Breslauer Platz, 50668. Обслуживание посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи. График работы центра:

пн — сб — с 9:00 до 18:00.

Услуга обмена водительского удостоверения актуальна, когда:

у имеющегося истек срок действия;

надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;

человек сменил данные — фамилию, имя, отчество.

водитель желает заменить старое удостоверение на новое.

Ранее похожий центр уже заработал в Берлине.

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