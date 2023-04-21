Обмен водительского удостоверения доступен уже в Кёльне — Finance.ua
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Обмен водительского удостоверения доступен уже в Кёльне

Технологии&Авто
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Расширены возможности обмена водительского удостоверения за рубежом. Теперь эта услуга доступна в ГП «Документ» в немецком Кёльне.
Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.
«Паспортный сервис» находится по адресу:
Кёльн, Breslauer Platz, 50668. Обслуживание посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи. График работы центра:
пн — сб — с 9:00 до 18:00.
Услуга обмена водительского удостоверения актуальна, когда:
  • у имеющегося истек срок действия;
  • надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;
  • человек сменил данные — фамилию, имя, отчество.
  • водитель желает заменить старое удостоверение на новое.
Ранее похожий центр уже заработал в Берлине.

Зеленая карта онлайн на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
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